剛解封不久又現疫情！三亞宣布全員核酸　要求遊客避免外出活動

▲海南三亞再爆疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

經歷了長達52天的封控後，海南三亞開放離市通道還沒到一週就再現疫情。當局緊急收緊防疫政策，並於4日展開全員核酸篩查。三亞3日通報，新增2例無症狀感染者，其中一人為外省低風險地區來瓊人員，居家健康監測「三天兩檢」中核酸檢測結果陽性，經診斷為無症狀感染者。另一人則為上述個案的密切接觸者，在隔離管控核酸檢測中發現。

鑑於突如其來的疫情，三亞市3日晚緊急發布通告指，將於10月4日午7時至12時進行全員核酸篩查，並要求結果未出前，遊客盡量避免外出活動，還指對未於指定時間前進行核酸採樣的人員，將賦予黃碼。

而根據疫情形勢，三亞市海棠區10月4日至10月6日，對後海村所在的藤海社區、蜈支洲島景區等區域實行臨時性管控措施，期間所有人員需嚴格實行「三天三檢」。

據《中新網》報導，因正值大陸十一長假，不少旅客的行程受到影響。三亞公布臨時性管控措施當日有近2000名遊客登陸蜈支洲島參觀遊覽。

對此，蜈支洲島景區方面表示，接到疫情防控指揮部通知後，景區即刻採取措施，在基地碼頭安排核酸檢測點，對每一位在景區內的遊客進行行程卡篩查、承諾書填寫、核酸檢測等工作。同時，對於已簽承諾書的遊客，發放手環作為出卡憑證，再用大巴將遊客送至道路卡點，確保平安健康離開。

此前，大陸官方「三亞發布」微信公眾號通報，三亞市自9月15日中午12時起解封、解除全域臨時性靜態管理後，再於24日12時起，調整相關疫情防控措施，開放離市通道。