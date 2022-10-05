20大前新疆疫情升溫！烏魯木齊封城禁止市民離開　暫停離疆列車

▲新疆再爆本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中共20大臨近，新疆疫情持續擴大，烏魯木齊市4日宣布，為防範疫情傳播，烏魯木齊市各區縣人員暫不離開該市，暫停全疆離疆客運列車。官方致歉稱，本輪疫情是新疆歷史上防控難度最大的重大突發公共衛生事件，造成嚴重外溢，影響全國疫情防控大局，新疆表示深深的歉意。

10月4日0至24時，新疆維吾爾自治區無新增確診病例；新增本土無症狀感染者91例，其中，烏魯木齊市天山區8例、沙依巴克區7例、高新區5例、水磨溝區6例、經開區4例、米東區5例，伊犁州伊寧市25例，塔城地區烏蘇市2例，吐魯番市高昌區14例，巴州庫爾勒市15例。

據《新疆日報》報導，新疆自治區政府昨晚召開疫情防控工作新聞發佈會。自治區副主席劉蘇社表示，7月30日，新疆發生新一輪新冠肺炎疫情，短時間內傳播蔓延至13個地（州、市）的37個縣（市、區）和兵團4個師的15個師市團場，是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。

他說，8月底新疆疫情得到有效控制，但由於部分地區鬆懈麻痹思想，疫情防控各項措施落實不到位，9月中旬以來部分地區疫情發生反彈，個別地方疫情反彈還相當嚴重，全區防控形勢更趨嚴峻複雜。

劉蘇社表示，在疫情防控工作中，一些地方對高中低風險區劃分不科學不精準，高風險區劃得過大，加大管理難度，增加傳播風險；個別地方靜態管理簡單化，一封了之，對一些真正需要靜態管理的社區、社區卻未能嚴格執行居民足不出戶要求。

劉蘇社直言，特別是核酸檢測是防控工作中的最大短板（缺失）。一是核酸檢測能力不足，陽性感染者處置速度趕不上疫情傳播速度，疫情社會面傳播難以快速阻斷。二是部分核酸採樣人員為非專業人員，操作不規範、採樣品質不高，影響核酸檢測質效。三是一些核酸採樣人員由於防護不當被感染，個別地方感染人數還比較多，成為疫情傳播的重要風險源。

劉蘇社說，新疆此輪疫情造成本地區疫情傳播，同時也發生向多個省區市外溢的情況，特別是近幾天外溢情況還比較嚴重，給兄弟省區市疫情防控工作添了麻煩，影響了全國疫情防控大局。在此，他向相關省區市表示深深的歉意。

此外，為了防止疫情風險外溢，烏魯木齊市疫情防控工作指揮部晚間發布公告稱，烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏；特殊情況須經市疫情防控指揮部審批；特殊情況需要進京的人員，由自治區疫情防控指揮部與首都嚴格進京管理聯防聯控機制進行溝通協調。

公告也列出，暫停全疆離疆客運列車、繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務、執行疆外航班的客座率控制在75%以內等。