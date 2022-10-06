澎湖馬公第三漁港火燒船！1漁船全毀　風勢助長波及2船

記者陳洋／澎湖報導

澎湖馬公市第三漁港6日凌晨漁船起火，警消派出7車15人搶救，但在東北季風風勢助長下，起火船隻漂流碰觸其他漁船導致延燒，另有2船的駕駛艙頂及船首遭波及燻黑。

▲澎湖馬公第三漁港深夜惡火火燒船 。（圖／澎湖縣政府消防局提供）

澎湖縣政府消防局於10月6日3時26分受理民眾報案指稱，馬公市三第漁港靠近造船場之泊靠區有船隻起火燃燒，請派遣人車搶救。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，消防車與救護車輛共7車15人前往搶救，並通知第十三巡防區派遣海巡艇支援，現場由大隊長陳正宜負責指揮。

消防員趕往現場途中已見明顯火光及濃煙，抵達現場後立即部署2條水線出水搶救，因起火船隻(船名：昇○隆3號、船型CT2)附近停靠其他漁船，且5日晚間東北季風增強，為避免其他漁船遭受火勢波即延燒，隨即增加水線進行周界防護。

▲起火船隻昇順隆3號船艙與甲板幾乎全毀。（圖／澎湖縣政府消防局提供）

▲2艘漁船遭受波及，分別造成駕駛艙頂泡棉和浮標、船首等部分船體遭波及燻黑。（圖／民眾提供）

火勢約半小時左右即獲得控制，消防員於火勢熄滅後，即背負空氣呼吸器並延伸水線登船進行殘火處理及射水降溫。經查該起火船隻船艙及甲板幾近全毀，因火勢過於猛烈及風勢影響，現場另有2艘漁船遭受波及，部分船體有煙燻燻黑現象，整起火勢於5時13分殘火處理完畢。有關財物損失及起火原因，刻由消防局火災調查人員進行後續調查。