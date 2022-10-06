快訊／苗栗機車酒駕男女雙載撞安全島　噴飛對向車道1死1重傷

▲苗栗苑裡5日深夜發生機車雙載酒駕自撞安全島車禍，1死1傷，騎士酒測值達1.20mg/L。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮台一線昨(5)日晚間發生死亡車禍，一輛機車雙載行經苑裡地下道附近不明原因自撞安全島，2人噴飛分別摔落安全島和路面，傷勢相當嚴重，後座女乘客送醫後傷重不治，男騎士轉院台中榮總，楊姓男駕駛酒測值達1.20mg/L，又是酒駕肇事。詳細事故原因正由警方調查中。

通霄分局警方5日深夜11時10分許接獲通報，苑裡鎮台一線140K往南50公尺北上內側車道有車禍事故，警方到場後場發現疑似機車自撞安全島，1人摔落南下車道，1人則躺在安全島及南下車道之間，傷勢相當嚴重，立即通報救護車將傷者送往苑裡李綜合醫院救護。

警方初步調查，機車騎士楊男（39歲、通霄人）附載乘客吳女（42歲、通霄人），2人是朋友關係，共騎普重機車沿台一線由南往北行駛，5日深夜行經事故地點不明原因自撞分隔島，楊男全身多處擦挫傷，由李綜合醫院救護車送往苑裡李綜合醫院急救，後因左邊顏面骨骨折轉送往台中榮民總醫院就醫，吳女也由通霄消防分隊送往苑裡李綜合醫院就醫，於06日00時18分確認急救無效死亡。

通霄警方表示，已調閱附近監視器影像，初步研判應該是自撞事故，楊姓騎士及吳姓乘客因傷無法實施呼氣酒測，經委託李綜合醫院抽血酒測，楊姓男駕駛酒測值達1.20mg/L，吳姓女乘客酒測值達1.40mg/L，又是一件酒後駕車導致的不幸意外，詳細肇事原因警方還要再調查。