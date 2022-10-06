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社會 社會焦點 保障人權

他找朋友反困頂樓9hrs　狂丟石塊求救險砸母女...驚悚畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市士林區忠誠路二段一處大樓，在5日下午突然狂掉一堆石塊，險些砸中路過的1對母女，警方獲報到場，發現石塊是被人從頂樓丟下，上頂樓找到1名男子，男子表示因為找朋友走錯路，被反鎖在頂樓9個小時，身上又沒手機，所以才受不了丟石塊求救。

警方調查，5日下午6時許，45歲的吳姓母親帶著國小女兒行經士林區忠誠路2段58號，卻突然天降石塊雨險些砸中母女，母女嚇到倒退多步，店家發現後立刻報警，警員獲報趕往現場，發現石塊係人為因素掉落，立刻前往頂樓查看狀況。

▲▼忠誠路掉落石頭險砸傷母女（紅圈），驚悚監視器畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲忠誠路掉落石塊險砸傷母女（紅圈），驚悚監視器畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到頂樓發現1名45歲的朱姓男子，男子坦承石塊是自己丟下去的，因為當天上午9時許，前往士林找朋友，但是整排建築物相當類似，所以才會走錯樓梯，一路到頂樓，下樓時發現安全門被關起來，身上又沒有帶手機無法求救，所以只能在頂樓待援。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲男子將石塊砸落求救，險些砸傷路過母女。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事後朱姓男子等了9個小時都沒人上樓，所以才會想拿石塊砸路面求救，雖然人獲救了，但險些砸傷路過母女，母女心有餘悸前往派出所說明狀況，警方也依危害公眾、毀損罪嫌將朱嫌送辦。

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