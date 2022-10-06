　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚抄色情養生館　「剛失業又被逮」爆乳熟女哀：只求一頓溫飽！

▲台南市警永康分局5日深夜，循線前往永康區永大路二段１家養生會館，查獲從事全套性交易色情服務，帶回蕭姓負責人及男客、小姐等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南警方5日深夜前往永康區１家養生會館，查獲從事全套性交易色情服務，帶回蕭姓負責人及男客、小姐等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局5日深夜，循線前往永康區永大路二段１家養生會館，查獲從事全套性交易色情服務，店家以3200元之價格，安排小姐替客人從事全套性交易服務，警方現場查扣保險套、現金等證物，該養生館蕭姓負責人、蕭姓櫃檯等依妨害風化罪嫌送辦，另郭姓男客及劉姓小姐則依違反社會秩序維護法裁罰。

永康分局指出，目前疫情政策雖將鬆綁，然養生館暗營色情性交易之人與人連結，早已蠢蠢欲動，警方於近日接獲情資立即啟動靖黃專案，於10月5日深夜，專案小組查獲位於永大路二段養生會館從事全套性交易色情服務。

警方調查，店家以新台幣3200元之價格，替客人從事全套性交易服務，事後再與女服務生以1280元、1920元之比例拆帳獲利，警方現場查扣保險套、現金等證物，現場帶回該養生館蕭姓負責人、蕭姓櫃檯人員及31歲郭姓男客及54歲劉姓小姐，一併帶回偵辦。

▲台南市警永康分局5日深夜，循線前往永康區永大路二段１家養生會館，查獲從事全套性交易色情服務，帶回蕭姓負責人及男客、小姐等4人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方偵處過程中，獲知郭男乃因友人引薦而企圖前往消費，郭男說他聽信好友而初次前往消費，但第一次就被抓到，郭姓男客直呼「衰爆了，下次不敢了」！而劉女則大吐苦水，說她一生大部分時間都很窮，前些時日因為疫情又被腳底按摩店開除，不得已才從事這份工作，來養活家人，她心酸表示她賺錢不是為了奢侈生活，而是為了一餐溫飽罷了！全案偵訊後仍依法送辦。　

永康分局分局長甘炎民表示，為使民眾對治安有感，查察色情行業絕不手軟，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
與登山女神約泡！正宮好友爆內幕「170萬是老婆的」：軟爛男
2台灣媽「要男讓座」給小孩！大鬧港鐵　列車一度延遲
快訊／鴻海「Model B電動休旅」　外型首度曝光
快訊／資策會改口！柯文哲怒罵：全黨+國家機器打一人
剛失業又被逮！　爆乳美魔女嘆：只求一餐溫飽
快訊／雨彈升級！　4縣市「豪大雨特報」
快訊／潘逸安辣妻二胎生了！「送產檯到出生僅4分鐘」
快訊／搶翻！虎航「1010元日韓泰機票」開賣　官網塞爆
有大薯！麥當勞「8大夯品買1送1」　限時1天抽
阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！　車禍肩脫臼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄搶先中央「沒戴口罩罰3千」遭法官打臉　衛生局要提上訴！

喝半瓶威士忌還要開車「精準騎上分隔島」　肇事影像曝光

澎湖馬公第三漁港火燒船！1漁船全毀　風勢助長波及2船

美國女軍官鉅款卡海關　阿北3次匯款33萬幫忙...還想再給第4次

醉男躺路邊被當黑色垃圾袋　大貨車倒車直接輾斃！司機下場出爐

曾4度遭判有罪纏訟6年！被控餵毒槍殺男密友無罪後獲補償112萬

驚抄色情養生館　「剛失業又被逮」爆乳熟女哀：只求一頓溫飽！

快訊／貢寮聯結車打滑撞護欄「折甘蔗」　台2線單線雙向通行

他帶少女摩鐵開房間「被GPS定位害慘」　完事直送警局

好大官威！台南警取締違規「抓到法官妻」　夫到場要帶隊警官理論

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

高雄搶先中央「沒戴口罩罰3千」遭法官打臉　衛生局要提上訴！

喝半瓶威士忌還要開車「精準騎上分隔島」　肇事影像曝光

澎湖馬公第三漁港火燒船！1漁船全毀　風勢助長波及2船

美國女軍官鉅款卡海關　阿北3次匯款33萬幫忙...還想再給第4次

醉男躺路邊被當黑色垃圾袋　大貨車倒車直接輾斃！司機下場出爐

曾4度遭判有罪纏訟6年！被控餵毒槍殺男密友無罪後獲補償112萬

驚抄色情養生館　「剛失業又被逮」爆乳熟女哀：只求一頓溫飽！

快訊／貢寮聯結車打滑撞護欄「折甘蔗」　台2線單線雙向通行

他帶少女摩鐵開房間「被GPS定位害慘」　完事直送警局

好大官威！台南警取締違規「抓到法官妻」　夫到場要帶隊警官理論

恐怖繼母揮刀閹割5歲男童　三度燒燙傷送醫衣服掀開「全是瘀傷」

王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」

高雄搶先中央「沒戴口罩罰3千」遭法官打臉　衛生局要提上訴！

想買平板別著急！外媒：蘋果今年還有這些新品

「法官」賈吉和三冠王擦肩而過　雙城阿拉耶茲獲美聯打擊王

法官破紀錄第62轟球價值破6千萬　加州拍賣公司已出價

失親石虎「早安少女組」當媽了　野放後產2寶…帶娃影片曝

韓國瑜站台是補藥還瀉藥？　國民黨議員分析三狀況：利大於弊

狂甩肉16公斤　歐尼爾：想和兒子一起拍內衣廣告

「31歲還在領3萬」　她狂兼差嘆：這種薪水不敢談戀愛

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

社會熱門新聞

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

中友電梯「15F直墜B5」！民嚇傻

登山女神約泡金主！　正宮深夜控曾格爾：嗲邀開房募款

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

即／斂財騙色跌神壇　少龍險病死停審現逆轉

新北三重傳槍響！　49歲男「手臂中彈」送醫

更多熱門

相關新聞

台南市副議長林炳利告別式

台南市副議長林炳利告別式

台南市副議長林炳利6日上午舉辦告別式，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、立委陳亭妃及台南市議員及台南各界人士前往捻香祭拜，場面盛大備極哀榮。

台南刑大跟風飆創意

台南刑大跟風飆創意

傳台南文旦滯消　農友表示並無此事

傳台南文旦滯消　農友表示並無此事

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

台南2車路口猛撞！1男頭部受傷送醫

台南2車路口猛撞！1男頭部受傷送醫

關鍵字：

台南養生館春色查緝

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面