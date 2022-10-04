藍委要求發誓沒施壓NCC　蘇貞昌：每次有股東糾紛我就要斬雞頭嗎？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

鏡電視前董座裴偉在股東會談話的錄音檔日前曝光，引發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案「幫助」疑雲，而裴偉3日受訪時坦言內容有些膨風，立委詢問蘇貞昌，是否願意斬雞頭立誓沒介入，對此，蘇貞昌回應，如果每一個股東糾紛，就有國會議員問要不要斬雞頭，那就傳為大笑話了，「我已經在國會殿堂斬釘截鐵說沒有。」

時代力量立委陳椒華9月27日公開去年底鏡電視股東會音檔，指出裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，對此，裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時說明，這個錄音帶不是股東會內容，那時候其實鏡電視已經有26個月沒有拿到執照，股東非常不安，談話中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇貞昌，然後下令給陳耀祥，應該是他講過頭了，只是想告訴股東說做了很多努力。

對於錄音檔風波，裴偉日前強調，他絕對沒透過府院去施壓，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」，如果真的有，執照不會26個月都沒有來，而且之後還有這麼多強制行為。

國民黨立委李德維質詢時表示，裴偉說他自己膨風，但外界認為鏡電視有特殊的待遇，對此，蘇貞昌回應，這不就對起來了嗎？「我們第一時間就否認，他也承認自己膨風。」

對於李德維問是否願意發誓或斬雞頭，證明自己沒介入嗎？蘇貞昌表示，不必做這種事，如果每一個股東糾紛，就有國會議員問要不要斬雞頭，那就傳為大笑話了，我已經在國會殿堂斬釘截鐵說沒有、府方也否認，他也承認自己膨風。