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鄭麗文爆鏡電視內部公文！要NCC盡快撤照　「否則我一定告瀆職」

▲國民黨團召開「欺上瞞下 NCC應立即廢止 鏡電視上架許可」記者會 鄭麗文 李德維 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「欺上瞞下 NCC應立即廢止 鏡電視上架許可」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

通傳會（NCC）主委陳耀祥今（5日）到立法院交通委員會專案報告鏡電視爭議，國民黨團甲級動員抗議，但他們提案成立調閱小組，卻遭民進黨立委以多數優勢阻擋。為此，國民黨團上午10時半召開「欺上瞞下 NCC應立即廢止鏡電視上架許可」，揭露鏡電視董事長和總經理，跳過董監事和財務長以董事會名義回覆NCC相關補正內容，有涉及偽造文書之嫌。

立委鄭麗文指出，今年2月11日NCC發給鏡電視執照公文，公文第4頁載明保留和廢止事項第3點：「要求鏡電視必須跟精鏡傳媒公司（鏡週刊）及所屬公司必須做清楚的切割。」換句話說，鏡電視經營管理，不能由鏡週刊相關人士不當介入，亦不可有財務交易往來。

鄭麗文表示，但因為這爭議，鏡電視換了4次董事長，所以NCC曾在8月24日就針對鏡電視無法平息經營權之爭，人士不斷更換爭議問題，要求鏡電視回覆，沒想到鏡電視董事長和總經理居然私自處理，完全繞過董監事和財務長。到了9月2日NCC再度發文給鏡電視，要求董監事會補正相關問題，董事長跟總經理在擅自扣留相關公文，在未告知董監事和財務長之下回覆NCC。

鄭麗文說，結果經NCC承辦人發現，回覆內容沒有董監事成員簽名，也沒有召開董監事會議決議紀錄，無法受理。9月12日也遭鏡電視董監事和財務長發現，董事長和總經理回覆NCC內容造假，於是在9月22日，向NCC揭發董事長和總經理欺瞞NCC相關情事。

鄭麗文表示，這幾天她接獲NCC和鏡電視吹哨者所提供的公文資料，代表連鏡電視員工和NCC官員都看不下去，一個以狗仔起家的媒體，對於新聞倫理的戕害和破壞，毫無新聞專業資歷，內部經營充滿醜聞。

鄭麗文拿出NCC要求鏡電視要求補正內容顯示，包括董事長、總經理和財務長，都必須針對問題回覆。其中，要求董事長回覆部分，要求鄭優在任職中華電信董事長期間，爆發主秘和投資長涉嫌「假投資、真掏空」中華電信弊案，遭檢方以違反《證券交易法》起訴。主秘和投資長在檢方偵訊時，指稱犯下「假偷資、真掏空」都是接受當時的董事長鄭優的指示。

鄭麗文指出，一個爭議這麼大的鏡電視，除了經營團隊爆出詐欺、背信相關案件，鏡電視財務長在回覆NCC問題時也坦承，「迄今仍無法在人事、財務和人力上與鏡週刊完全切割，鏡電視人事聘用都是由裴偉所聘任，或者與裴瑋有相關牽連，直到今天為止，精鏡傳媒和裴瑋與鏡電視牽連甚深。」

鄭麗文質疑，鏡電視甚至完全沒有人事管理權限，都在精鏡傳媒手上，若按照陳耀祥所稱的撤照條件，鏡電視不是已經達到撤照條件呢？甚至精鏡傳媒承包了鏡電視多少工程、APP架設等案，公然違反NCC發照時的附帶條件。

鄭麗文表示，NCC該是展現獨立機關風骨的時候，如果繼續袒護、放水鏡電視，就坐實了NCC自甘墮落成為總統蔡英文的打手；否則，請NCC最短時間內走完所有審查程序，該撤照、就撤照。國民黨團會持續強力監督NCC的作為，陳耀祥若繼續護航、放水鏡電視，「我本人一定去告他們瀆職，我一定去告他們非法圖利」。

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