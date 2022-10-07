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烏俄戰爭啟示！8成3民眾認同「自己國家自己救」

▲▼受烏俄戰爭影響，黃昆輝基金會調查顯示，8成3民眾認同「自己國家自己救」。（圖／許敏溶攝）

▲受烏俄戰爭影響，黃昆輝基金會調查顯示，8成3民眾認同「自己國家自己救」。（圖／許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

烏俄戰爭與台海緊張情勢升高，引發國人危機意識，根據今（7日）公布「全民國防教育民意調查」顯示，超過8成民眾認同「自己國家自己救」，還有近8成民眾支持全民國防教育應該走入校園與社區，另有7成民眾知道美國總統拜登曾表示「如果中國武力侵犯台灣，美國會軍事介入」。

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，加上台海局勢因為美國聯邦眾議院議長裴洛西來台而讓緊張局勢升溫，為了瞭解，黃昆輝教授教育基金會進行「全民國防教育民意調查」，調查時間從6月18日至21日，總計完成有效樣本1070人（手機樣本270人、市話樣本800人）。

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調查中發現，高達83.3%受訪民眾從烏俄戰爭得到的啟示是「自己的國家自己救」，還有85.8%民眾同意政府應該把「維護國家安全」，列為全民國防教育首要目標，50到64歲的民眾同意比率更高達90.3%。

而為強化全民國防教育、保衛國家安全，調查發現，69.9%民眾認為需要加強「認識台灣的國際處境」，還有68.7%同意加強「全民對台灣的認同」，但對於加強「全民為台灣犧牲的決心」，卻僅有41.4%民眾同意，比率明顯較低。

至於過去引發討論的「台海發生戰爭、美國會不會介入」，調查也發現，70.5%民眾知道，美國總統拜登今年5月在東京記者會表示「如果中國武力侵犯台，美國會軍事介入」；美國國務院已經從官方網頁刪除「台灣是中國的一部分」說法，61.1%受訪者認為這對台灣安全來說是重要的，但也有20.6%認為不重要。

另為強化國人的國家安全知識與技能，76.3%受訪者同意全民國防教育應該走入校園與社區，80.2%受訪者同意學校的各種教學設施，應該將戰爭期間全民救災中心的需求納入考慮；66.1%的受訪者同意，中小學教師應該定期接受全民國防教育課程。
 

不過，教育基金會董事長黃昆輝指出，從這次民調發現，受到烏俄戰爭啟示，8成3民眾認為「自己的國家自己救」，還有超過8成5民眾同意政府應該把「維護國家安全」，列為全民國防教育的首要目標，還有近8成民眾支持全民國防教育應該走入校園與社區，但民調發現民眾並不了解政府近年在推展全民國防教育，僅有29.7%的民眾知道，顯示政府在全民國防教育的宣導、實施方式和內容，並沒有讓人民有感，還需要加強或改善。

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