快訊／金門發生「3車連環撞」安全氣囊爆開　2人送醫

台中市中友百貨5日下午驚傳電梯墜落意外，引起網友熱議。經媒體詢問，業者第一時間指出疑是測試電梯時，車廂從15樓墜落至地下5樓；不過稍早業者澄清，經查，確認是維修時工人不小心將「平衡鍊」扯斷，落下的僅有平衡鍊，強調「車廂還停在15樓，並無掉落」，幸整起事故無人傷亡，目前正全面檢視所有電梯，確保安全無虞。