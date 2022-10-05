快訊／金門發生「3車連環撞」安全氣囊爆開　2人送醫

記者林名揚、鄒鎮宇／金門報導
金門縣金寧鄉中山林乳山遊客中心停車場，5日晚間5時34分許發生3車連環撞事故。警方獲報後，出動各式車輛4輛，消防人員12名到場搶救，詳細事故原因仍待釐清。
▲金門縣中山林乳山遊客中心停車場發生3車連環撞事故。（圖／記者林名揚翻攝，下同）
金門縣消防局表示，消防人員於5日晚間5時44分抵達現場，現場為2台汽車車禍，無人受困，二位傷患皆意識清醒，肢體疼痛擦傷，分別由金寧92和金城92送往金門醫院。此外，車禍現場不遠處，有一輛黑色轎車車頭全毀，安全氣囊爆開。
記者林名揚、鄒鎮宇／金門報導
金門縣金寧鄉中山林乳山遊客中心停車場，5日晚間5時34分許發生3車連環撞事故。警方獲報後，出動各式車輛4輛，消防人員12名到場搶救，詳細事故原因仍待釐清。
▲金門縣中山林乳山遊客中心停車場發生3車連環撞事故。（圖／記者林名揚翻攝，下同）
金門縣消防局表示，消防人員於5日晚間5時44分抵達現場，現場為2台汽車車禍，無人受困，二位傷患皆意識清醒，肢體疼痛擦傷，分別由金寧92和金城92送往金門醫院。此外，車禍現場不遠處，有一輛黑色轎車車頭全毀，安全氣囊爆開。
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