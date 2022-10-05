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華醫護理系加冠禮　303位加冠生薪傳南丁格爾精神

▲中華醫大護理系加冠典禮，學生依序上台接受師長加冠，2.車禍受傷的朱怡蓁和楊心淳同學乘坐輪椅在台下接受系主任蔡富棉和老師加冠，學生加冠後進行點燭傳光，象徵薪傳南丁格爾精神生生不息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大護理系加冠典禮，學生依序上台接受師長加冠，2.車禍受傷的朱怡蓁和楊心淳同學乘坐輪椅在台下接受系主任蔡富棉和老師加冠，學生加冠後進行點燭傳光，象徵薪傳南丁格爾精神生生不息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年中華醫事科技大學護理系加冠典禮5日舉行，303位男女學生，宣誓效法成為南丁格爾的傳人，加冠後進行點燭傳光儀式，過程莊嚴隆重。

▲中華醫大護理系加冠典禮，學生依序上台接受師長加冠，2.車禍受傷的朱怡蓁和楊心淳同學乘坐輪椅在台下接受系主任蔡富棉和老師加冠，學生加冠後進行點燭傳光，象徵薪傳南丁格爾精神生生不息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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加冠典禮是護理系一年一度的盛事，學生接受加冠後開始安排到醫院臨床實習，實際參與病人的護理照顧實務。今年接受加冠的學生有日間部五專四年級甲乙兩班及四技三年級四班共303人，其中，女護生有255人，男護生有48人。本屆加冠生原訂今年5月舉行加冠典禮，惟受疫情影響延至這學期舉行，配合防疫，參加師生及貴賓全程戴口罩。

▲中華醫大護理系加冠典禮，學生依序上台接受師長加冠，2.車禍受傷的朱怡蓁和楊心淳同學乘坐輪椅在台下接受系主任蔡富棉和老師加冠，學生加冠後進行點燭傳光，象徵薪傳南丁格爾精神生生不息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

典禮於下午1時在演藝廳舉行，加冠生身穿實習服依序上台，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則接受老師別名牌。加冠完成後由系主任蔡富棉在南丁格爾的肖像前點燭引光，再交給20位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，象徵薪傳南丁格爾生生不息的護理精神，氣氛莊嚴感人。車禍受傷的朱怡蓁和楊心淳同學也特別乘坐輪椅出席參加加冠典禮，在台下接受系主任蔡富棉和老師加冠，為護理學習之路留下永恆回憶。

加冠學生蘇楷翔、林書妤帶領全體加冠生宣讀護理誓詞，誓言效法南丁格爾忠貞職守、盡力提高護理專業標準，協助醫師的診治謀求病人的福利。宣誓後全體加冠生並合唱南丁格爾紀念歌，讚揚南丁格爾的護理精神。

▲中華醫大護理系加冠典禮，學生依序上台接受師長加冠，2.車禍受傷的朱怡蓁和楊心淳同學乘坐輪椅在台下接受系主任蔡富棉和老師加冠，學生加冠後進行點燭傳光，象徵薪傳南丁格爾精神生生不息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大副校長張耀宗代表校長出席加冠典禮，張副校長致詞表示，護理系是華醫創校的基石，54年來為醫療界培育無數的護理人才，畢業校友深受業界稱讚，特別是近年新冠肺炎疫情嚴竣，仍有這麼多年輕學子堅持走護理師這條路，為社會大眾的健康守護，令人感動，這是國家社會穩定的力量。張副校長也期盼全體加冠生前往實習時，除了要保護好自己的健康，也要把在校所學的紮實護理技能充分發揮，給病患貼心、細心的照顧。

中華醫大董事陳葉明容、台南市衛生局專門委員蔡玲珊、台灣護理學會理事長陳靜敏也致詞向所有加冠學生表達祝福，期許大家要在學習中不斷求進步，用同理心照顧病患，將所學做最好的發揮。大台南護理師護士公會理事長劉憶萍則透過視訊方式，向全體加冠學生送上祝福；此外，永康奇美醫院護理部副部長邱敏惠、台南市立醫院護理部主任王玉霞、台南市立安南醫院護理部主任張嘉蘋、衛福部台南醫院護理科主任王麗薇、郭綜合醫院護理副院長楊惠琳、衛福部胸腔病院等各大醫院護理界前輩都親自出席觀禮，為加冠生加油；華醫護理學院院長謝政蓉等主管亦到場參與加冠盛會。

▲中華醫大護理系加冠典禮，學生依序上台接受師長加冠，2.車禍受傷的朱怡蓁和楊心淳同學乘坐輪椅在台下接受系主任蔡富棉和老師加冠，學生加冠後進行點燭傳光，象徵薪傳南丁格爾精神生生不息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

加冠典禮並頒發護理系百合花獎，得獎的有林妙芬老師、陳靜紋老師；參加校際比賽傑出藝能獎，得獎的有護四甲蘇楷翔、李御誼、四護三B趙苡喬，3位受獎學生分別在全國舞蹈大賽和全國大專院校運動會拿下冠、亞軍殊榮，為校爭光，特別在加冠典禮上接受頒獎表揚。

典禮的最後大家合唱南丁格爾紀念歌，並播放各加冠班級製作的護理學習之路回憶影片，為典禮劃下圓滿句點。

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