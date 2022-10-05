▲說謝國樑洗錢太扯了，基隆市黨部掛看板「跟冤枉論文一樣」。（圖／國民黨基隆市黨部提供）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市黨部今（5日）於孝二路與忠三路口，掛上聲援謝國樑看板，強硬回擊民進黨近日對於謝國樑抹黑與不實的惡意攻擊，希望基隆市民能夠看清這是民進黨的一貫伎倆，目的就是在幫蔡適應與黑道勾結的問題開脫。國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，指控謝國樑涉嫌洗錢太扯了，就如同之前的論文案一樣，謝國樑完全被冤枉了。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，民進黨在全國各地，到處用抹黑「莫須有」的事情，加諸在其他政黨候選人身上，目的就是為了轉移自身中央執政不利，大家都討厭民進黨的氛圍。

就連基隆也不例外，近日更是利用立法院黨團連日招開記者會，用惡意不實的攻擊，指控謝國樑涉嫌洗錢。吳國勝強調，就如同之前的論文案一樣，謝國樑完全被冤枉了，要說謝國樑涉嫌洗錢根本笑掉大牙，因為謝國樑不會也不需要。

吳國勝也質疑，民進黨這一連串的惡意攻擊，目的就是為了幫蔡適應開脫與黑道勾結的問題，用這種潑髒水的方式，大打烏賊戰，完全是民進黨一貫的伎倆。對於這些不實的指控提告，只有強硬的回擊才能遏止這種惡質的選風，相信基隆市民眼睛都是雪亮的，年底的選舉大家一起站出來，用選票下架這種惡劣的政黨。

【更多新聞】

►快訊／基隆工安意外！電梯突故障急速下墜 工人遭夾重壓慘死

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死 妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話 她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店 他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪