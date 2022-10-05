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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡其昌：無法擺脫「慶記之都」惡名　「台中人覺得很丟臉羞愧」

▲▼▲▼民進黨「翻轉中台灣」記者會＆中常會「翻轉中台灣－非執政縣市選情報告」。蔡英文 蔡其昌 徐定禎 蔡培慧 黃秀芳（圖／記者呂晏慈攝）

▲蔡其昌譴責盧市府主政4年內怠惰。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台中報導

台中市長選舉倒數52天，民進黨台中市長參選人蔡其昌5日表示，台中市長盧秀燕主政4年內，台中無法擺脫「慶記之都」的惡名，媒體評比跌落至第17名，讓台中人感到很丟臉，很羞愧，「台中人很怨嘆，台中人覺得有這樣的市長讓大家覺得沒有希望，也沒有特別的未來」。

民進黨今天移師台中舉辦行動中常會，並舉行「翻轉中台灣」記者會，身兼黨主席的總統蔡英文為黨籍參選人蔡其昌、黃秀芳、徐定禎、蔡培慧站台，強力拉抬聲勢。

蔡其昌致詞時痛批盧市府指，4年來市府怠惰、不認真，處理事情也不積極，所以台中的治安依然擺脫不了全國各地嘲笑台中「慶記之都」的惡名，面對狼師和虐童案，台中的爸媽仍然非常憂慮市府沒辦法拿出有效的解決方法，4年來台中的大建設停頓，空氣從原本前市長林佳龍時代的第11名落後到第12名，甚至最差還到第13名，媒體評比也跌落至第17名，「這讓台中人很丟臉、很羞愧，更糟糕的是，連宜蘭縣的林姿妙縣長都排名15，我們台中是17」。

蔡其昌直言，「台中人很怨嘆，台中人覺得有這樣的市長讓大家覺得沒有希望，也沒有特別的未來」，因此，他提出「台中市10大建設」主張，要具體告訴市民，盧秀燕主政4年內毫無進度的藍線，蔡其昌4年內要讓它動工，且要擴大社會住宅、租屋補貼，讓年輕人和弱勢者可以得到照顧，並讓台中成為老有所終的城市。

此外，蔡其昌也說，當面對對岸武嚇、軍事演習的時候，「我們絕對不會讓台中的國際事務的委員，跑到對岸去陪笑」，這是他的堅持，也藉此展現自己守護台灣的決心，「改變的風已經吹起，從海邊吹來，從山上吹來，從台中的大街小巷吹來，行動的號角已經響起」，他有信心勝選。

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