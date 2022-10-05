國民黨開鍘！撤銷徐耀昌黨籍　鍾東錦喊話：基層將反撲對黨沒好處

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，10月2日前往無黨籍縣長參選人鍾東錦的造勢會場站台，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設，國民黨苗栗縣黨部考核紀律委員會今(5日)決議，建議撤銷徐耀昌黨籍，將送交黨中央考紀委員會討論。

▲無黨籍縣長參選人鍾東錦認為，撤銷徐耀昌黨籍只會引起黨員更大的反撲（圖／記者蔡文淵攝）

鍾東錦因參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍。而徐耀昌2日幫鍾東錦站台時表示，當初他當選苗栗縣長時，發現苗栗縣負債高達六百多億元，縣庫沒有半毛錢、半點米，更積欠許多廠商工程款害廠商倒閉，他心裡的痛苦很難想像，也努力還了八十多億元。徐耀昌強調，他與鍾東錦、謝福弘都是好朋友，而這次選舉劉政鴻替謝福弘操盤，讓他難以再支持謝，若帶著團隊前往支持謝，苗栗縣會完蛋。

▲鍾東錦2日在頭份辦造勢晚會，苗栗縣長徐耀昌現身力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對於徐耀昌幫被開除黨籍的鍾東錦站台的黨紀問題，國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻3日指出，將會按照黨章處理。國民黨考紀會今一致決議，撤銷徐耀昌黨籍，最後結果由黨中央考紀會討論決定。

至於徐耀昌被撤銷黨籍的看法，鍾東錦說，如果是國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻做的決議，他覺得並不公平，因為劉政鴻4年前幫非國民黨提名的徐定禎站台班班可考、證據齊全，如果現在撤銷徐耀昌黨籍，應當先撤銷劉政鴻的黨籍才符合公平正義。鍾東錦強調:「國民黨常常笑民進黨是雙標黨，但其實兩黨根本是難兄難弟。」

鍾東錦認為，這個議題國民黨應該做深切討論，劉政鴻如果願意讓徐耀昌報備，當然就沒有撤銷黨籍的問題，「國民黨如果要這樣硬幹，我想對國民黨沒有好處，只會引起黨員更大的反撲」。

▲鍾東錦認為徐耀昌「現在不但違反黨紀，更嚴重傷害國民黨」。（圖／記者蔡文淵攝）

鍾東錦建議，黨中央要做更好的思考，因為這會炒熱他的選情，因為反國民黨的力量會更大，可是他不想看到這個情形，本是同根生相煎何太急，若做更激烈的處分，只會引起忠貞黨員更大反彈，這不是好現象，但對他的選情會更加溫，「建議黨中央停權多久，看一下徐縣長的反應，跟徐縣長私下做更好的溝通，我覺得會是更好的方式」。

劉政鴻則表示，考紀會不是他開，他僅有列席，考紀會決議依照今年9月的公職人違紀部分處分撤銷黨籍，因為公然幫鍾東錦站台、講謝福弘怎樣的，違反黨紀，黨中央指示要處理。對於鍾東錦指控劉政鴻4年前幫徐定禎站台，劉政鴻強調絕無此事，當時是陪張淑芬去登記剛好遇到徐定禎，雙方只有互相打招呼。

謝福弘認為，鍾東錦隱瞞前科沒有誠信，苗栗縣民都看得很清楚，基於大是大非，徐耀昌縣長並沒有為縣民的未來著想，而且徐縣長兩任都是國民黨提名而當選，「現在不但違反黨紀，更嚴重傷害國民黨」。