綠側翼傳高虹安插班北一女？ 　網查案：她唸的是方濟「國中部」

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前才遭爆其博士論文涉抄襲；豈料，5日又有網友在PTT的Gossiping板上發文指出，許多綠營側翼指控高虹安考北一女是從方濟中學插班考上的，是為了「過水洗學歷」，且高的父母與國民黨高官疑有重要人脈關係。對此，原PO透過朋友查證了解，高的確有念方濟中學，但是是「國中部」，而高虹安媽媽也只是個普通老師，並非如傳言所說。

一名網友5日在PTT上以「綠側翼造謠高虹安學歷又大翻車！」為題發文，文中指出「這幾天收到朋友傳的綠營側翼最新謠言，是說高虹安考上北一女是方濟中學插班考上的，所以是過水洗北一女學歷，還稱高的父母和國民黨高官疑有重要人脈關係。」

原PO表示，透過朋友查證後，能確定高虹安的確有念方濟中學，但是是「國中部」，且高虹安的同學們都可以證實，高虹安國中時常得全校第一，後來直接推甄考上北一女，而高虹安媽媽也只是個普通老師，並非如傳言所說。

原PO指出，綠營側翼知道高虹安有念方濟中學，但以為只有高中部，不知是故意造謠還是沒查證就直接編造出「高虹安插班過水進北一女」的謠言，甚至瞎掰高家父母和國民黨高層的關係。原PO感嘆，「若沒人出來澄清或幫忙分享，可能就被他們得逞了！請大家協助打臉這些側翼，我們也來看看這些持續造謠的人會不會道歉！」

▲▼網友發出「綠側翼造謠高虹安學歷又大翻車！」一文。（圖／翻攝PTT）



貼文一出，底下網友紛紛回應，「綠共塔綠班死忠小粉綠綠圾側翼不意外」、「高去告這種噁心蟑螂，蟑螂還會反過來罵高」、「就算是真的，給妳插班考上你考得上嗎？」、「林飛帆也是暨南國際大學插班成大政治系」、「EE也沒考上北一女，塔綠斑還不是愛的要死」。

▼網友回應貼文留言。（圖／翻攝PTT，下同）

