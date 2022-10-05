王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」

▲王浩宇直言「民進黨沒有網軍」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

前立委賴坤成與前桃園市議員王浩宇近來多番來回互戰！賴坤成認為，王浩宇頻頻為民進黨台東縣長劉櫂豪拉抬聲勢是提油救火，實則徒增選民反感，他更大力批評網軍到處出征的行徑。對此，王浩宇則要求賴坤成不要在台東亂放話，「民進黨沒有網軍」。

賴坤成5日上午在臉書有感而發表示，「政治圈打滾三十多年，難免有競爭、對立，也樹敵不少，但喜歡直球對決的個性，事過境遷，可以把酒一笑泯恩仇，甚至成為莫逆之交」。他感嘆說，即便連總統大選期間公開卯上的韓國瑜，在政論節目、臉書上激烈對幹，甚至相互提告，選後也就過眼雲煙，一起喝二杯也不會尷尬！

賴坤成指出，而會讓我極度厭惡的大概就只有「檳榔柯」，還有最近不時來侵門踏戶的那位「浩呆」。他表示個人喜好無涉藍綠，朋友圈藍綠紅白都有，交友端看格調、人品。

賴坤成批評王浩宇，「說他是傻B，要幫劉櫂豪我樂觀其成，但怎麼看都是在提油救火徒增選民反感；而讓我更深惡痛絕的是惡質，帶著一群網軍四處征戰，有他現實生活中的信徒追隨者、卻也有更多無可考的幽靈帳戶，活像魔界裡頭邪惡世界無生命的嗜血怪獸，四處叫囂、搬弄是非，還好身經百戰的霸告最近較閒，稍花點時間還游刃有餘，只是更看瞧不起這種咖！」

▲王浩宇、賴坤成臉書交戰！（圖／翻攝自王浩宇臉書）

賴坤成表示，「網軍空戰怎麼打我很清楚，怎麼操作幽靈帳戶我都知道，甚至也去當過講師，但走火入魔的行徑不符合賴董的個性，不削為之！」賴坤成說，「雖然目前是政治圈的孤鳥，但三十年來累積有交情可以談的上話的圈內人倒還是不少，談到他大多搖頭，卻也知道是哪些人在幕後操控著，戲碼脈絡看得出來，很快要上映了！適可而止，給王浩宇！」

王浩宇反擊，要賴坤成不要在台東亂放話，民進黨的傳統就是團結，已經提名了就不要攻擊自己人，強調民進黨並沒有用網軍，都是真正的支持者，不要抹黑自己人。王浩宇更直言，網軍是支持度4%的黨才需要的，社會認同33%的政黨根本不需要，支持者集結就能翻轉輿論。

對此，有網友酸王浩宇「民進黨說自己沒網軍，就跟中國政府說他們有言論自由一樣」，不過王浩宇則強硬指出民進黨「真的沒有網軍」。

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