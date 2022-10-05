蔡阿嘎預測「22縣市長勝選名單」！　他將奪下台北市

▲蔡阿嘎預測22縣市長當選人，他認為「蔣萬安」會當選台北市長 。（圖／翻攝蔣萬安、黃珊珊、陳時中FB）

記者邱晟軒／綜合報導

年底九合一縣市長選舉，僅剩不到2個月的時間，多方民調陸續出爐。對此，在網紅界有「長青樹」之稱的百萬YouTuber蔡阿嘎也加入預測的陣容，他日前在直播中大膽分析、預測年底「22縣市長當選名單」，引發熱議。

蔡阿嘎1日在YouTube直播節目分析年底九合一大選，各縣市勝選結果：

■民進黨將會在7縣市勝選：基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣



■國民黨則會在15縣市勝選：台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

▲蔡阿嘎預測全台灣縣市長當選人。（圖／蔡阿嘎543）

針對最受矚目的「北市三腳督」，蔡阿嘎一改過去曾預言的民進黨參選人陳時中會當選的看法，他認為陳時中只剩防疫牌可打，然而，每日確診4萬多例，一般民眾並不會認為疫情已過去，所以他已經無牌能打。

蔡阿嘎表示，另外，無黨籍參選人黃珊珊的民調近期雖然一直有明顯上升，然而仍無法追到擁有龐大基本盤的國民黨參選人蔣萬安，「所以我翻盤！我大膽預測有領袖魅力的蔣萬安會過關」。

另外，對於新竹市選情，蔡阿嘎則認為民進黨參選人沈慧虹雖然被前新竹市長林智堅拖累，不過因為國民黨參選人林耕仁知名度相對較低、民眾黨參選人高虹安也身陷論文爭議，既使郭台銘可能會站台高虹安，但也有可能會造成藍營的票分散，最後「民進黨為了替小智出一口氣，絕對會大團結」，所以他預測沈慧虹會驚險過關。

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶