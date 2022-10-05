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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文「巨型讀稿機」字體比臉大！　「大家說對不對」都照著唸

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文周日為黃秀芳造勢，「巨型讀稿機」意外成焦點。（圖／黃秀芳臉書、詹江村臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳日前成立競選總部時，包括總統蔡英文、副總統賴清德及多位黨公職站台力挺。不過，蔡英文在台上使用的「字體超大」讀稿機卻意外成為網友討論焦點，國民黨前立委蔡正元就笑稱「主播等級的讀稿機，堪稱造勢場合的奢華設備」。

詹江村今（5日）在臉書貼出一段影片，蔡英文日前出席黃秀芳競總成立造勢大會致詞時，舞台兩側出現了巨型讀稿機。從蔡英文身後的綠營團隊拍攝角度能清楚看見，蔡英文講得激動，但卻是幾乎一字一句都照著讀稿機唸，更包括自問自答的環節，「企業買綠電，那綠電在哪裡？就在我們彰化，大家說對不對」。

詹江村透露這段影片由民進黨內部流出，且還是故意拍攝的角度，「真大台啊！環繞超級讀稿機」；就連蔡正元都分享影片並直呼，「主播等級的讀稿機，堪稱造勢場合的奢華設備」。

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書）

▲民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競選總部成立，總統蔡英文現身站台。（圖／蔡英文臉書）

影片曝光後，立刻引起網友熱議「原來讀稿機這麼大一台，這麼多人在看，他不尷尬我看了都很尷尬」、「讀稿讀到已經出神入化了」、「那不是提詞而已，蔡英文是完全在唸搞欸」、「號稱照本宣科之人體讀稿機，果然是名不虛傳」、「毫無感情的一字一句的讀耶」、「懷念宋楚瑜、李登輝、阿扁時期的演說」。

不過，也有不少網友緩頰「認真說，總統的位置本來就要用讀稿機」、「還好啦，他用好幾年了，其實讀稿也沒差，有沒有真心在民間才重要」、「韓導2020年政見發表會就狂打蔡讀稿，結果蔡拿了817萬」、「 一堆政治人物都有用」。

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書）

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