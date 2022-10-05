觀光旅遊後援會成立　陳時中喊話市民：選「勇敢的台灣人」當市長

▲2022陳時中競選市長觀光旅遊暨交通運輸產業後援會成立大會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中5日下午出席觀光旅遊暨交通運輸產業後援會成立大會，他在致詞時表示，除了讓市民安居樂業，市長堅持自由民主的態度也很重要，台灣人不挑釁、不躁進，但不能被欺負，「除了把經濟顧好，還要讓世界看到台灣人是勇敢的、對自由民主有堅持，不容侵犯」呼籲市民選出勇敢的台灣人當市長。

陳時中表示，觀光旅遊、交通運輸是台北市的重要產業，這幾年大家因為新冠肺炎的緣故，都辛苦了，但現在已經看到曙光，疫情快走到盡頭，準備一起拼經濟。

陳時中預估，13日國門打開後，大概過了聖誕節，觀光旅遊業就會迎來「大大的爆發期」，觀光旅遊業要把他拚起來；他表示，國際事務局構想與經濟息息相關，要成立城市外交、國際會展專責單位，讓台北被世界看到。

陳時中指出，會展將會是非常重要的經濟命脈，台灣有發達的智慧醫療、IC產業可以展示給世界，要讓外國人開完會後還願意多留2天是政府責無旁貸的責任。

接著陳時中話鋒一轉，談到近來選舉的紛擾，直言選舉選到越來越惡質，但他不會隨波起舞、跟對手打口水戰，因為這場選舉要選的是會做事的市長，不是吵架冠軍，他會繼續與市民搏感情、提政見、針對問題提出解方，並持續與社會交換意見滾動式檢討，當選後馬上上手。

除了讓市民安居樂業，陳時中也強調，市長堅持自由民主的態度也很重要，今年即便共機持續擾台，雙城論壇仍照常舉辦，就會讓國際覺得台灣人無所謂、不要緊，「我是覺得很有要緊（台語）」。

陳時中說，台灣人不挑釁、不躁進，但不能被欺負，除了把經濟顧好，還要讓世界看到台灣人是勇敢的、對自由民主有堅持，不容侵犯，呼籲民眾投票時考量這個因素，選出能夠代表台灣的市長，選出勇敢的台灣人。