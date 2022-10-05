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民進黨：資策會證實高虹安論文逾7成爭議　「別再閃躲」

▲▼高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安今天臨時取消公開行程，民進黨呼籲別閃躲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑博士論文涉抄風波未歇，民進黨發言人謝佩芬5日表示，自週刊爆出相關事件已過十多日，高虹安卻仍不願面對社會大眾的質疑，也拿不出資策會授權書，今天資策會證實，高虹安博士論文與資策會報告有7至8成有爭議，且著作權屬於資策會，「請今天下午臨時取消行程的高委員，應就論文涉抄襲的問題，公開坦然向社會大眾說清楚講明白，別再閃躲！」

謝佩芬指出，高虹安不但被媒體戳破博士論文涉嫌抄襲，甚至還涉拿國家公帑完成自己的學位，今天資策會也首度於立法院證實，高虹安的論文經過幾個軟體比對，高虹安論文有用到資策會具著作權的部分，第一次比對發現達7、8成，第二次比對則逾8成，並非在合理使用範圍，且缺乏明示出處，「資策會將要求尊重著作權」。

謝佩芬接著說，透過資策會今天明確說明，高虹安博士論文涉嫌抄襲的事實真相都已經攤在陽光下，請問高虹安，到底什麼時候才願意誠實面對？奉勸高虹安誠實為上，不要再拖延閃躲，立刻向社會大眾說清楚及道歉。

對於外界質疑，高虹安今天發布回應表示，高虹安博士論文共113頁，對比高虹安資策會發表期刊文章部分僅6頁，所謂博士論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實。

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