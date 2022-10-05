陳時中自評防疫　黃珊珊：滿分1000分「看有沒有80分」

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫成績85分、疫苗採購90分，使台北市長柯文哲4日痛批「去死吧」，引發爭議。無黨籍台北市長參選人黃珊珊5日表示，分數應該由別人來打，陳時中對快篩、疫苗等策略失職，分數可說是完全不及格，如果滿分1000分的話，看陳時中有沒有80分。

黃珊珊5日上午走訪水源二三期整宅，會後接受媒體訪問。針對陳時中自評疫苗採購90分時，柯文哲批評「去死吧」言論受爭議，黃珊珊表示，分數當然是別人來打，怎麼會是自己打；她先前曾在別的節目上評中央防疫80分，是指從全球來看整個台灣，但快篩、疫苗等很多策略仍有疏忽、失職。

黃珊珊強調，就像是網友說的，如果滿分是1000分的話，看看有沒有80分，「對我而言，他（陳時中）疫苗、快篩劑是完全不及格的。」

媒體追問，之前陳時中有為疫情道歉，萬華民眾有無接受？黃珊珊提及，這就像陳時中的自我感覺良好一樣，儘管有道歉，但至今仍未對「台北萬華是否為疫情起點」正式回答，甚至說還要去研究，如果要研究台北市、萬華是否為疫情起點，「那研究完了再來選市長吧！」

另外，陳時中稱辯論不會有交叉詰問，最後成為比作文？黃珊珊認為，陳時中連辯論都不願意，代表「說贏不算贏」嗎？不知道陳時中要如何說服台北市民，大家這樣到底要看什麼？陳時中不參加辯論、沒什麼交集，每天都用口水，「應真正將城市治理方向帶出來，每天用口水批評他人、自我感覺良好，這不是台北市民要的市長。」