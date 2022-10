「目睹車輪壓6歲孫頭上」爺爺崩潰阻止　司機詭笑狂輾3次當場殺人

▲德州發生6歲男童被車輾死事件。(圖/示意圖/取自免費圖庫pexels)

記者李振慧/綜合報導

美國德州52歲男子赫南德茲(Pedro Alberto Hernandez)在停車場撞到6歲男童路易斯(Darien Lewis),男童的爺爺目睹慘案立即向赫南德茲大喊,要他趕快把車子移開,結果他竟然在對方面前開車來回狂輾男童,輪胎甚至直接壓在孩子頭上,活活把人輾死。

赫南德茲4日出庭時被控,上周六在休士頓市一處停車場,開車狂輾一名6歲男童3次。目擊者表示,男童的爺爺看到孫子被輾,趕緊大叫要赫南德茲停車,然而赫南德茲當下卻像失去理智一樣,倒車後又再度輾過男童。

CHARGED: Booking photo of Pedro Alberto Hernandez, 52, in custody and charged with murder and DWI (3rd offense) in a fatal crash at 11231 Bissonnet St. on Saturday (Oct. 1). The deceased victim is a 6-yr-old boy.



More info at https://t.co/PC4MHPUv1r#hounews #OneSafeHouston pic.twitter.com/wFDvyjCJ5V