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影片曝！20歲女坐警車內慘遭火車撞飛　3警離譜反應全錄下

記者張靖榕／綜合外電報導

美國科羅拉多州一名20歲女性，日前在夜間被巡警拘留警車內進行調查，但是警車當時停在鐵軌上，一列火車突然出現鳴笛，警方不知所措竟把被反銬在車上的她丟下逃生去，害她連同警車被火車撞飛出去。猛烈撞擊導致她全身多處骨折，一度昏迷，警方釋出密錄器影片後也遭受輿論強烈抨擊。

▲▼利歐斯岡薩雷斯被警察留在車中，眼睜睜看火車撞上。（圖／翻攝推特）

▲利歐斯岡薩雷斯被警察留在車中，眼睜睜看火車撞上。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，該名20歲女性名為利歐斯岡薩雷斯（Yareni Rios-Gonzalez），警方9月16日晚間至17日凌晨，因一起行車糾紛在路邊攔下利歐斯岡薩雷斯的車，當時她駕駛速度相當緩慢。警方懷疑她持有槍械，並不排除車上還有其他人可能造成危險，因此先將她雙手反銬留在警車上，警車橫停在鐵軌上，再接近她的座車進行搜查。

警方釋出的密錄器顯示，當時他們在盤查車輛，其中一名警員問道，「妳覺得她有可能把東西丟到車外嗎」？另一人回答，「有可能，她的車速慢到她可以把東西丟出來。」

警員一人一邊對利歐斯岡薩雷斯的車輛進行搜查，聽見火車鳴笛後他們才發覺大事不妙，一名女警喊著「我的天啊我的天啊」！他們想衝回警車，但這時列車高速靠近，男警見狀大喊「後退」！密錄器拍到列車在下秒撞上後車門敞開的警車，把警車撞飛到幾十公尺外。

利歐斯岡薩雷斯被緊急送醫後失去意識，肋骨、胸骨、一隻手臂、一條腿骨折，頭部受創，住院超過一星期後，面對她的是漫長的復健路程。雖然警方在車內找到一把手槍和數發子彈，但目前並沒有對她提出任何控告。

律師則說利歐斯岡薩雷斯當時被獨自留在警車上，密錄器裡可以很清楚聽到火車鳴笛，還有明亮的車頭燈靠近，「她早就看到火車靠近了」。律師說她想逃下車，但她被雙手反銬，大喊卻沒人理，不清楚3名正在搜她車的警員究竟是太認真還是故意沒聽到，因為事實上警方絕對有足夠時間將她救出來。

警車上的行車紀錄器顯示，另一名光頭警員在列車接近時，其實根本就在警車旁，後座車門也已打開，不過他似乎害怕自己也會被撞上，一陣猶豫不決後才決定後退保命。

據律師所說，利歐斯岡薩雷斯清醒後非常沮喪，知道短時間內自己難以好起來，原本在機場工作的她如今身受重傷，她的老公為了照顧她和2歲女兒也缺工很多天，因此她的母親在國外募資網站「GoFundMe」上發起募資，希望大眾能幫助他們的家庭。

警方針對此事回應，表示「一切都在調查中」。

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