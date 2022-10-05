彰縣半年內公布62人酒駕姓名照片　這9人最惡劣！連犯3次罰不怕

▲彰化警方執行酒駕大執法。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

酒駕新法3月31日上路，彰化監理站公布近半年來在10年內第2次以上酒駕違規人姓名與照片，彰化監理站資料顯示，新法執行近半年來，共公布62名「沒打馬賽克」酒駕累犯的照片與姓名，其中有9人酒駕逾3次以上，警方憂心即使重罰、吊扣駕照與車牌都完全無懼，再犯率極高。

▲彰化酒駕有9人超過3次以上，1人沒照片。（圖／翻攝自彰化監理站）

彰化監理站公布10年內酒駕累犯名單，每7天翻新名單，至9月29日止，縣內共有62名(61名男性、1名女性)酒駕累犯， 8月份公布酒駕累犯將近30人，其中有4人酒駕逾3次以上，不僅處罰鍰金額9至12萬元得再加罰9萬元，還吊銷駕照、3年內不得考領，以及吊扣車牌2年。

▲彰化警方執行酒駕宣導。

這62名酒駕累犯的照片與姓名公布名單中，其中有9人酒駕逾3次以上，不僅按之前所處罰鍰金額9至12萬元再加罰9萬元，還吊銷駕照、3年內不得考領，以及吊扣車牌2年，這些人仍罰不怕，恐怕是酒駕再犯率的高風險族群。

時序漸漸走入秋冬季節，將會有不少民眾大啖燒酒雞、羊肉爐及薑母鴨等等暖身食物，警方呼籲，喝酒不開車、酒後找代駕服務，開車不喝酒，酒後開車會影響駕駛人反應速度及判斷力，增加發生交通事故的機率，駕駛人千萬不要以身試法，成為被公布姓名與照片的酒駕黑名單。