若中國海上封鎖台灣　美太平洋艦隊司令：美國有能力突破

▲圖為美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日經亞洲（Nikkei Asia）5日報導，美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）上週在夏威夷向記者透露，若中國針對台灣進行海上封鎖，美國及盟友將有能力突破封鎖線。

帕帕羅表示，中國確實擁有足夠的船艦數量與執行海上封鎖的能力，「接下來的問題是，盟國有能力突破封鎖嗎？這個答案是肯定的」，就算只靠華府也能夠做到這點，因為美國擁有強大火力以及關鍵領域的優勢，暗指核潛艦與其他水下力量。

不過美國一名國防官員擔憂，北京政府可能使用其他手段中斷通往台灣的海上通道，同時隱瞞此意圖。今年8月，中國在台灣周邊海域進行大規模軍事演習，期間發射11枚飛彈，迫使民用船隻與飛機改變航線。然而，在軍事演習開始之前警告民用船隻確保其安全，與進行封鎖將其拒之門外，兩者之間的界線相當模糊。

這名官員指出，「你可以反覆藉由這類手法，以合法、安全以及對台美來說難以挑戰與反擊的方式，從根本上封鎖台灣」。報導提及，北京可能否認美國對其意圖執行封鎖的任何指控，若華府無法明確斷定中國對台灣實施海上封鎖，將無法採取行動從中破壞。