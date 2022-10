中國大使館要他噤聲！蓬佩奧公布「施壓信」　1個表情符號嗆爆

▲美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

前美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)現任華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)特聘研究員,推出一系列節目,第一集聚焦在中國共產黨與中國14億人民的差別。他4日在推特公布來自中國大使館的「施壓信」,「中共希望我停止說出真相。不可能。」文末還附上一個丟垃圾的表情符號。

▲蓬佩奧公開中國大使館「施壓信」。(圖/翻攝推特)



哈德遜研究所中國中心推出一系列節目「與蓬佩奧晚間談話:給中國人民的訊息」,蓬佩奧試圖直接與中國人民對話,闡述中共及美中關係。中國大使館9月27日致信哈德遜研究所,怒批蓬佩奧「對中國共產黨提出毫無根據的指控」、「任何試圖切斷與中共及中國人之間聯繫的企圖都注定失敗」。

▲蓬佩奧第一集節目聚焦在中國共產黨與中國14億人民的差別。

蓬佩奧受訪時表示,中共似乎對於真相非常惱火,「無論如何,我打算繼續向美國人民談論中共如何影響他們的生活,也繼續向中國人民闡述,一旦他們的壓迫者遭逢對抗,他們也能夠過上更好的生活。」

蓬佩奧因為批評北京政府而成為中國主要攻擊目標之一,他在2018-2021年擔任國務卿期間,發動美國對中政策的重大轉變,在人權及激進海上活動等議題方面,推動更強硬政策。

The CCP wants me to stop speaking the truth.



Ain’t gonna happen pic.twitter.com/xzxg9hp879