中國大使館要他噤聲！蓬佩奧公布「施壓信」　1個表情符號嗆爆

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）特聘研究員，推出一系列節目，第一集聚焦在中國共產黨與中國14億人民的差別。他4日在推特公布來自中國大使館的「施壓信」，「中共希望我停止說出真相。不可能。」文末還附上一個丟垃圾的表情符號。

▲蓬佩奧公開中國大使館「施壓信」。（圖／翻攝推特）



哈德遜研究所中國中心推出一系列節目「與蓬佩奧晚間談話：給中國人民的訊息」，蓬佩奧試圖直接與中國人民對話，闡述中共及美中關係。中國大使館9月27日致信哈德遜研究所，怒批蓬佩奧「對中國共產黨提出毫無根據的指控」、「任何試圖切斷與中共及中國人之間聯繫的企圖都注定失敗」。

▲蓬佩奧第一集節目聚焦在中國共產黨與中國14億人民的差別。

蓬佩奧受訪時表示，中共似乎對於真相非常惱火，「無論如何，我打算繼續向美國人民談論中共如何影響他們的生活，也繼續向中國人民闡述，一旦他們的壓迫者遭逢對抗，他們也能夠過上更好的生活。」

蓬佩奧因為批評北京政府而成為中國主要攻擊目標之一，他在2018-2021年擔任國務卿期間，發動美國對中政策的重大轉變，在人權及激進海上活動等議題方面，推動更強硬政策。