　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國大使館要他噤聲！蓬佩奧公布「施壓信」　1個表情符號嗆爆

▲▼ 美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）特聘研究員，推出一系列節目，第一集聚焦在中國共產黨與中國14億人民的差別。他4日在推特公布來自中國大使館的「施壓信」，「中共希望我停止說出真相。不可能。」文末還附上一個丟垃圾的表情符號。

▲▼美國前國務卿蓬佩奧嗆中國大使館。（圖／翻攝推特）

▲蓬佩奧公開中國大使館「施壓信」。（圖／翻攝推特）

哈德遜研究所中國中心推出一系列節目「與蓬佩奧晚間談話：給中國人民的訊息」，蓬佩奧試圖直接與中國人民對話，闡述中共及美中關係。中國大使館9月27日致信哈德遜研究所，怒批蓬佩奧「對中國共產黨提出毫無根據的指控」、「任何試圖切斷與中共及中國人之間聯繫的企圖都注定失敗」。

▲蓬佩奧第一集節目聚焦在中國共產黨與中國14億人民的差別。

蓬佩奧受訪時表示，中共似乎對於真相非常惱火，「無論如何，我打算繼續向美國人民談論中共如何影響他們的生活，也繼續向中國人民闡述，一旦他們的壓迫者遭逢對抗，他們也能夠過上更好的生活。」

蓬佩奧因為批評北京政府而成為中國主要攻擊目標之一，他在2018-2021年擔任國務卿期間，發動美國對中政策的重大轉變，在人權及激進海上活動等議題方面，推動更強硬政策。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／國防部長：已調整共軍「第一擊」定義！　飛入領空必反制
彰化「吃人行道」違建火速拆了！　前後對比照曝光
快訊／喜馬拉雅山大雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落
快訊／夏克立崩潰又砲黃嘉千！　親揭「不回台真相」
要退場私立高中職可能更多！　超過20間學校
南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？
快訊／柯文哲聞防疫成績大嗆「去死吧」　陳時中反擊了
錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！　「愈來愈難帶」發火內幕曝
快訊／高向鵬離世！腦缺氧4個月一度好轉　能睜眼無法說話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

若中國海上封鎖台灣　美太平洋艦隊司令：美國有能力突破

印度喜馬拉雅山驚傳雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落不明

中國大使館要他噤聲！蓬佩奧公布「施壓信」　1個表情符號嗆爆

南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？

影片曝！20歲女坐警車內慘遭火車撞飛　3警離譜反應全錄下

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

俄國防部地圖顯示　俄軍迅速從烏克蘭東部南部後撤

反嗆北韓！　韓美聯合朝東部海域射4枚飛彈：隨時能源頭打擊

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發

美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

若中國海上封鎖台灣　美太平洋艦隊司令：美國有能力突破

印度喜馬拉雅山驚傳雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落不明

中國大使館要他噤聲！蓬佩奧公布「施壓信」　1個表情符號嗆爆

南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？

影片曝！20歲女坐警車內慘遭火車撞飛　3警離譜反應全錄下

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

俄國防部地圖顯示　俄軍迅速從烏克蘭東部南部後撤

反嗆北韓！　韓美聯合朝東部海域射4枚飛彈：隨時能源頭打擊

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　老奶奶爽到心臟病發

美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

法官62轟球驚天價值曝光　幸運球迷撿走「還沒想好怎麼處理」

雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

天母狼醫強拉女工讀生手摸下體　噁喊：好想把妳脫光...下場出爐

影／差一點就完美！小改款Nissan Kicks試駕體驗　安全有感進化

快訊／女子突墜落板橋光復橋　小貨車駕駛嚇壞報警…無呼吸送醫

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！　撐拐杖腳傷硬撐全被拍

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／修正共軍「第一擊」定義！　邱國正：只要航空器飛入領空必反制

轎車迴轉按喇叭示警　機車騎士不爽！蛇行阻擋還嗆聲

陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

國際熱門新聞

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

差60歲！78歲老農娶少女　急拚第一胎

極樂養老院「摸奶舔鵰」影片曝！　她爽到心臟病發

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備

辣妹側乳當街炸開！大媽氣炸飆罵：衣服穿好

妻新婚2個月後悔了　夫3惡習讓她崩潰

老公想娶前女友3人行　正宮點頭

警犬擒匪險被爆頭！警「殺人救狗」畫面曝

南韓射彈回嗆北韓卻「掉回基地」　居民嚇壞

美股道瓊再漲825點！　創兩年半來最佳雙日表現

蘋果受挫　歐洲議會通過充電接頭統一Type C規格

威廉獲得祕密遺產　哈利梅根沒份淒涼搬家

力保和卡蜜拉愛巢！查爾斯每年付威廉2500萬

孟加拉1.3億人無電可用　全國80%電網大故障

更多熱門

相關新聞

影片曝！20歲女遭火車撞飛　3警離譜反應全錄下

影片曝！20歲女遭火車撞飛　3警離譜反應全錄下

美國科羅拉多州一名20歲女性，日前在夜間被巡警拘留警車內進行調查，但是警車當時停在鐵軌上，一列火車突然出現鳴笛，警方不知所措竟把被反銬在車上的她丟下逃生去，害她連同警車被火車撞飛出去。猛烈撞擊導致她全身多處骨折，一度昏迷，警方釋出密錄器影片後也遭受輿論強烈抨擊。

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

因應台海威脅　美國務院官員承諾加速軍售交付

白宮提出人工智慧權利法案　以減少可能應用傷害

白宮提出人工智慧權利法案　以減少可能應用傷害

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股道瓊持續飆漲700點　10月開局表現強勁

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

美股開盤道瓊大漲400點　延續昨日反彈漲勢

關鍵字：

北美要聞蓬佩奧中國大使館美中台哈德遜研究所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

世界賽聊天室狂刷阿薩斯龍語迷因

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面