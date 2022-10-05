夫妻檔網路賣電子煙油　1支賺200！老公扛責繳百萬換緩起訴

記者鄧木卿／台中報導

台中市38歲林姓男子發現電子煙商機大，從大陸以寵物沐浴乳為名義進口，裡面裝的是電子煙油，再由員工分裝成1支5公克，林男明知違法仍公然在網路上販售，「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」，近百種口味讓他大發利市，1支賣300元，他賺200元，警方到場查扣3761支電子煙油，林男辯稱只經營半年且一人所為，他妻子完全不知情，後來他繳出不法所得1百萬元，換得2年緩起訴。

▲台中男子在網路販售電子煙油，1支可賺200元，後來繳交百萬元換得緩起訴。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵二隊日前在網路發現林男公然在於網站陳列、販售電子煙訊息，跟蒐數日後持搜索票前往林男家中及倉庫搜索，查獲電子煙油3761支，林男和大陸友人合作，友人將含有尼古丁成分的菸油，裝入桶裝的寵物專屬沐浴乳通關，進口來台後由員工分裝，以「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」為噱頭，吸引癮君子上網購買。

警方統計，林男所販售的電子煙油口味近百種，例如西瓜、香蕉、綠豆冰、烏龍、老兵不死、冰心紫薯、冰釀荔枝、可樂等，口味應有盡有。

警方詢問後依違反藥事法移送偵辦，但檢方考量林男坦承犯行，態度良好，於是要求林男繳回1百萬元，並予以2年緩起訴。

警方表示，電子煙補充液中含有尼古丁成分，長期吸食對身體為害甚大，含尼古丁之電子煙已納入藥品管理，且並未核准電子煙販賣、供應，依據藥事法規定，可處7年以下、得併科5千萬元以下罰金，民眾勿以身試法。