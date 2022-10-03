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徵兵及齡男子11.8萬人創10年新低　立法院：國防部應儘早因應

▲▼步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行50機槍編制武器機械訓練。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲內政部公布111年度徵兵及齡男子調查結果人數。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院預算中心提出112年度中央政府總預算案整體評估報告，當中提到內政部公布111年度92年次徵兵及齡男子調查結果，人數僅11萬8千餘人，為近10年來最低，加上若再以嬰兒出生年度及人數推估，滿18歲的青年將大幅銳減，顯示志願役人力招募未來將面臨巨大挑戰，呼籲國防部應儘早因應。

報告指出，民國101年行政院核定「募兵制實施計畫」後，國防部志願役人力增加緩慢且人數不足問題不斷浮現，去年底志願役人數雖已達16萬4000餘人，但截至今年6月底，國軍志願役現員編現比仍僅84.98%。

而依據兵役法規定，「男子年滿18歲之翌年，為士兵役之徵兵及齡」應受兵籍調查、抽籤及徵集等徵兵處理，101年度至105年度，經內政部調查，滿18歲的徵兵及齡男子人數，每年尚維持在16萬8千人上下，但106年度則降至13萬8千餘人，111年度則僅餘11萬8千餘人，人數已為近10年來最低。

報告說明，若再以民國89年至99年出生嬰兒人數推估107年度至117年度滿18歲的男女青年人數，107年度滿18歲者尚有30萬7千餘人，111年度降至21萬7千餘人，115年度將少於20萬人，117年度更僅為16萬6千餘人，志願役人力招募工作均顯將面臨重大挑戰。面對少子化的衝擊，國防部勢必要面臨國內可供招募人數銳減狀況，應盡早妥思良策。

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