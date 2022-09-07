土城國中遭控髮禁　新北教育局速查「學校改發新版校規」





▲新北市土城國中遭爆仍厲行髮禁，新北教育局啟動調查。（圖／台灣青年民主協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市土城國中遭學生指控，學校仍有髮禁規定，違反規定者還會被處罰抄心經，甚至以「假規定」欺瞞主管機關審查。新北市教育局今火速啟動調查，將派員到校訪視，呼籲學校落實正向管教，否則將依相關成績考核辦法懲處。土城國中今（7日）也改發放「新版校規」給學生。

台灣青年民主協會日前接獲土城國中學生投訴，學校長年厲行髮禁政策，今年發給新生的學生手冊，還明訂服儀規定，要求「男生瀏海不接觸眉毛、兩側頭髮不覆耳、不留鬢角，後方頭髮須上推」、「女生瀏海不接觸眉毛，長髮過肩需綁起馬尾，髮夾以深色、素色為主，髮圈以無飾品、素色為主」等不合時宜規定，違反學生還會被叫去罰抄心經和課文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

土城國中校長鄧文南接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪時指出，純粹只是「還沒更新校規」，強調絕對沒有實施髮禁，但坦言罰抄心經作法不對，會再改善。校方也於今(7日)發放新版校規。

新北市教育局今（7日）已啟動調查，針對校方指稱僅是行政疏漏，未更新校規內容，教育局近日將入校實際訪視，瞭解學校是否有違反學生正向管教與服儀規定，若查證屬實，將依校長成績考核相關辦法懲處。