ET民調／陳其邁支持度53.9%微幅下滑　柯志恩仍輸22.6個百分點

▲高雄市長最新民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，下同）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選11月26日登場，高雄市長選戰除了民進黨尋求連任的陳其邁、國民黨參選人柯志恩，還有無黨籍的曾尹儷與鄭宇翔，共4人登記參選。根據《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，陳其邁支持度以53.9%穩坐第一，但與上次相比略為下滑1.7個百分點，而柯志恩民調雖增長至31.3%，但仍落後陳其邁22.6個百分點。

調查結果顯示，高雄市長4人之戰，陳其邁支持度53.9%、柯志恩支持度31.3%、曾尹儷支持度1.6%、鄭宇翔支持度0.9%。相較前次（2022年7月）調查，藍綠兩強陳其邁支持度略為下滑1.7%、柯志恩支持度提升4.7%，儘管陳其邁與柯志恩支持度差距由前次29.0個百分點縮減為本次22.6個百分點，但依舊有明顯差距。

從交叉分析來看，陳其邁在20-29歲（59.8%）、30-39歲（63.5%）、40-49歲（58.5%）、民進黨（97.6%）及泛綠（87.7%）認同者中獲得相對較高的支持度，領先柯志恩的幅度均在三成以上；而柯志恩則以50-59歲（40.6%）、60歲及以上（47.7%）、國民黨（88.6%）、泛藍（86.6%）認同者的支持度較高。

若由議員選區來看，陳其邁在第03選區（永安區/岡山區/燕巢區/彌陀區/梓官區/橋頭區）、第07選區（三民區）與第08選區（前金區/新興區/苓雅區）擁有相對較高的支持度，特別是第08選區，陳其邁獲得65.9%的高支持度，領先柯志恩38.7個百分點；而在第06選區（鼓山區/鹽埕區/旗津區）與第11選區（大寮區/林園區）中，陳其邁領先幅度約12個百[分點，為兩人支持度差距較小的選區。。但因距離選舉還有一段時間，後續變化仍有待觀察。

另外，在喜好感覺上，高雄市民對陳其邁的喜好度為45.3%（非常喜歡26.1%、有點喜歡19.2%）、討厭度為25.1%（非常討厭14.7%、有點討厭10.4%）；對柯志恩的喜好度為30.9%（非常喜歡17.1%、有點喜歡13.8%）、討厭度則為18.0%（非常討厭8.9%、有點討厭9.1%）；至於曾任黃俊英、楊秋興競選高雄市長發言人的曾尹儷與政治素人鄭宇翔兩人，高雄市民對他們可能相對陌生，因此「不喜歡也不討厭」的評價占比均達九成以上。

至於高雄市民針對長陳其邁的施政滿意度，62.1%感到滿意（非常滿意24.5%、還算滿意37.6%）；另有31.7%感到不滿意（非常不滿意12.7%、不太滿意19.0%）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年9月28日至9月30日，以《ETtoday新聞雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為高雄市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」，調查共發出45,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,143份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.9%，母群體參數是依據高雄市民眾性別、戶籍、年齡最新人口統計資料（111年8月底），與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致，整體樣本即具有代表性。