▲破紀錄！台中市議會10議員榮退，「9人交棒下一代」，圖為綠營市議員邱素貞。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會第3屆第8次定期會今（12）日閉會，這屆破紀錄，共有10位議員卸任，不再尋求連任，市議會安排歡送會，讓榮退議員發表告別演說，場面動人、感性。市長盧秀燕也發表「在校生感言」，並送花給10位議員，感謝議員們對台中的貢獻及付出。

10位榮退議員包括民進黨籍邱素貞、陳世凱、謝明源、何敏誠以及國民黨籍李榮鴻、林汝洲、楊正中、李麗華與超黨派吳顯森、段緯宇等10人。除了陳世凱由助理曾威參選外，其餘都接棒給下一代。

民進黨市議員邱素貞連任台中市議會第16屆，以及直轄市第1、2、3屆共17年議員，因女性從政特質，凡事從最貼近民眾生活的角度去思考與發聲。邱素貞榮退後，將由女兒、現任南區國光里長陳雅惠接棒。邱素貞指出，女兒陳雅惠長年深耕地方，對服務大眾有高度熱忱與經驗，年底將挑戰更上一層樓，接受選民考驗，參選東、南區市議員，期盼「惜花蓮盆」，獲得更多支持，順利當選，有機會服務更多民眾。

▲同樣交棒給下一代的還有國民黨籍市議員李麗華，將由女兒黃佳恬參選。（圖／記者游瓊華攝）



同樣交棒給下一代的還有國民黨籍市議員李麗華，將由女兒黃佳恬接棒。李麗華感謝市府團隊協助，也提到自己是盲人的孩子，出身貧寒，了解基層，未來將由女兒黃佳恬繼續為地方做事。

擔任29年議員的何敏誠則對東南區徹底翻轉，深感驕傲，下屆將由兒子何昆霖為民眾服務。市議員楊正中則提到，自己25年來像陀螺一直轉個不停，為完成選民託付天天奔波，如今該下車，接下來將由兒子楊大鋐接棒參選。