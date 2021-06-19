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金婚夫妻相扶持、醫護奔車上施打　台中快打站幸福人間

▲▼台中今天起為80至84歲長者施打疫苗，快打站常出現溫馨畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中今天起為80至84歲長者施打疫苗，快打站常出現溫馨畫面。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二波3萬7200劑疫苗，19日起在64個快打站優先讓80至84歲長輩與1萬3千名鄰長施打，烏日一對年逾80歲的金婚阿公阿嬤也手挽著手一起來注射，甜蜜度破表；潭子區的醫護人員體貼行動不便的老夫妻，直接就在車上打疫苗，長輩免下車，民眾雖在嚴峻疫情下過得膽戰心驚，但快打站卻常上演人間小幸福。

▲▼台中今天起為80至84歲長者施打疫苗，快打站常出現溫馨畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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烏日區長林崇懿表示，今天（19日）上午雖然降雨不斷，仍有許多民眾冒雨前來施打，一對曾獲得金婚夫妻表揚的阿公阿嬤，也依照通知單的時間準時到來，兩老手挽著手鶼鰈情深慢步前行的畫面，令人動容，快打站的同仁一看到，立刻上前攙扶引導，阿嬤用台語感謝「恁揪工夫，擱呷溫到牽」。林崇懿說，盧市長重視長者接種安全，一再叮嚀工作人員務必注意，能為長輩服務是他們的榮幸。

▲▼台中今天起為80至84歲長者施打疫苗，快打站常出現溫馨畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼盧秀燕堅持讓基層鄰長優先施打疫苗，深獲好評。（圖／李麗華提供）

林崇懿說，為了方便高齡長輩到快打站施打疫苗，市府提供3種交通工具，包括社福系統的復康巴士、衛生系統的長照機構交通車，以及使用「敬老愛心卡」搭乘計程車，使用「敬老愛心卡」搭計程車不僅方便、快速，每趟還享85點補助，歡迎長輩多加利用。

▲▼台中今天起為80至84歲長者施打疫苗，快打站常出現溫馨畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

潭子區也在潭子國小、僑忠國小、潭秀國中設置3個快打站讓長輩就近施打，讓民眾免於舟車勞頓，大富里張姓民眾載著行動不便的父母親去潭秀國中，他詢問醫護人員能否到車上注射，現場徐正吉醫師聽到後，二話不說，帶領護理師推著推車到場外，為車上等候的長輩施打，家屬們再三感謝。

大富里長林啟彬表示，能為里民服務是份內的事，尤其前來施打的長輩張金池正是前任村長，見到前村長特別高興，因緣際會能為前村長服務是他的榮幸。

台中市議員李麗華則對於市長盧秀燕創全國之先，把鄰長納入優先施打對象的作法非常肯定，她說，為了要通知數萬名長輩接種疫苗，這兩個禮拜鄰長們協助統計人數、發送接種通知單，非常忙碌，各區每里幾千人，上萬人比比皆是，因此鄰長是「防疫第一線人員」。

多名太平區鄰長也表示，他們都親自到每個家庭訪查，有的還到工作所在地，例如工廠、菜市場、商店等等，都有相當的危險性。他們也是最了解在地里民家庭和長輩身體狀況，市府交辦下來可以以最快速一天訪查，一天統整，再馬上回報。不管是效率或精神，都是滿分，值得優先施打。

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