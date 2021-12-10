「綠營女立委」和林秉樞2人包廂吃飯　她公布合照爆：夠大咖才行

▲李麗華在市議會拿出何欣純和林秉樞合照，質疑2人交情匪淺。（圖／台中市議會直播，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

立委高嘉瑜遭施暴案持續延燒，林秉樞過往政界人脈也被一一起底。國民黨台中市議員李麗華10日市政總質詢時，拿出一張民進黨立委何欣純和林秉樞2人在餐廳包廂的合照，讓她不禁擔心何立委會不會同樣也遭暴力對待？更何況外傳林隨身攜帶錄音筆，萬一被找到，可能會爆出更多事。

李麗華10日在台中市議會拿出政論節目「關鍵時刻」上曝光的一張照片，指林秉樞專和大咖吃飯，台中也有一位顏值不輸高嘉瑜的「大咖立委」何欣純，跟林秉樞在日式餐廳包廂內用餐，而且從場景來看，現場只有2張椅子，不可能有其他人，難道去上廁所的人會把椅子也一起帶走？

李麗華說，這位漂亮的立委跟林秉樞在包廂內獨處，不知交情如何？但照片看起來2人都很開心，讓人擔心何欣純會不會同樣遭施暴？因為林秉樞都敢對高嘉瑜施暴，膽子非常大，聽說只有夠大咖的人才「攀得上」，像這樣的人還有辦法跟很多新潮流立委混得這麼好，而且收押後還有律師幫忙發聲明，真的是非常「了不起」。

▲李麗華列出「慶記排行榜」，為台中市警方抱屈。

李麗華質問，現在全國治安是怎麼了？總統蔡英文、行政院長蘇貞昌為了公投案到處趴趴走，可憐的高嘉瑜被打，民進黨沒人跳出來幫忙，反觀台中市瑪莎拉蒂事件發生後，警消第一時間送醫、市長盧秀燕拜託醫院全力搶救，這就是一個對照，結果民進黨卻把警方罵得一文不值。

為此，李麗華拿出「慶記排行榜」數據，稱六都槍擊案第一名市新北市、第二名高雄市、第三名是台北，台中市明明排名第四，民進黨議員卻說台中治安很糟、「慶記滿天飛」，所以她在此想感謝台中市警局賣命拚治安的辛勞，也請民進黨多為站在第一線的警察弟兄加油。

▼《關鍵時刻》9日節目上披露何欣純和林秉樞的合照；影片約3分10秒處。