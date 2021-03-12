30萬教你政治智慧！台中26綠議員收「招生信」　她嗆：民進黨比較笨

▲台中市議員邱素貞接到這封「如何教授政治智慧」的信，覺得哭笑不得。（圖／邱素貞提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會日前收到從高雄寄出的26封信，全是給民進黨籍26名議員，信中要求如果匯給他30萬元，就可傳授如何增強政治智慧和企業家智慧的方法，市議員邱素貞收到後哭笑不得，她未從政前就經營事業有成，如今擔任議員15年，還需要這名陌生人教嗎？況且只指定給民進黨議員，是民進黨籍比較笨嗎？

邱素貞表示，12日中午看到這封信時，除了滿頭霧水外，直覺就是詐騙，根本就不用理，寄信的人膽子實在夠大，她擔任民代超過15年，從政前，經營事業多年，也稍有社經地位，尤其跟隨許多政治前輩學習，多年耳濡目染下，對於政治當然有一定認知與判斷，光天化日之下，竟然有人要先匯款30萬元，才願意「教你增強政治智慧和企業家智慧」的方法，讓人嘖嘖稱奇。

邱說，她又不是第一次參與政治，有這麼好騙嗎？她也提醒民眾，凡事要先匯款，一定要先三思，以免受騙上當，後悔莫及；26封信件先是寄到市議會，由於正值休會期間，議會就轉寄給各個議員，而且只有民進黨議員收到此信，她質疑「只願意幫助民進黨議員，難道民進黨議員比較笨？」

這封信內容是，如果匯給他30萬元，他立刻教授「增強智慧與企業家智慧的方法」，錢匯入後不可反悔，不可要求退費，可以教親人，不可教別人，否則控告侵權，這人還說，數十年後的台灣，將充滿事業成功的人，台灣也就成為世界的中心。

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