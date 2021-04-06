台中停水首日建國市場竟休市？　自治會長：沒魚豬可賣啦

▲▼台中停水首日建國市場就休市？邱素貞（左）和自治會長蔡鈴欽（右2）共同討論。（圖／邱素貞提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中、苗栗6日起實施分區「供五停二」，台中市最大的公有市場建國市場多數攤商上午休市，被懷疑是停水受害者，市議員邱素貞到場關心並了解狀況，市場自治會長蔡鈴欽解釋，部份豬肉攤和魚肉攤未營業，是因為清明沒有拍賣，和停水無關，反而是下周二、三的停水日，對攤商才會考驗，他已呼籲業者自備且節約用水，共度難關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

建國市場分有5區，171個攤位，是台中市最大公有市場，上午卻傳出有部份攤商休市，被認為是首日停水的受害者，蔡鈴欽解釋，不管今天有沒有停水，本來清明連假過後，豬肉攤和魚攤就會休市，因為清明沒拍賣，沒魚豬可賣，不過，豬肉攤明天就會恢復營業，魚攤要等到後天。

蔡說，建國市場一天用水量最少是230噸，而市場全部水塔儲水量是212噸，平常就稍有不夠，何況是停水，因此已要求業者盡量自備用水，節約用水，少用公共水量，自來水可用在清洗食材，清洗地面要用地下水，市場用水因為清明休假，這周還不成問題，下周才是真正的考驗。

邱素貞上午也到建國市場了解營業情形，她表示，「供五停二」第一天，由於各里、鄰長加強宣導，提醒民眾儲存好備用水，自來水公司也提供數百處免費臨時供水站，因此東、南區各取水點，都未見取水排隊人潮，只有極少數零星民眾攜帶手提水桶取水，部份臨時供水站儲水桶，出現輕微漏水情形，所幸自來水公司派人檢修，未釀成更多水資源浪費。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來