繞台灣5圈！天菜男護理師狂走900萬步減20kg娶美嬌娘　親揭瘦身招

▲李育丞護理師狂走900萬步減重20公斤，將順利把女友娶回家。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院一名男護理師，被準岳父母說「雙下巴很猖狂」，讓他下定決心減肥。除了控制飲食外，他堅持日行萬步、慢跑，初期瘦身10公斤；後來又參加院內舉辦的健走比賽，3個月內狂走900萬步，相當於繞行台灣5圈，成果再瘦10公斤，現在的他不僅沒有雙下巴，肚子肉也不再團員，讓準岳父母、未婚妻都很滿意。

大同醫院為提倡同仁養成運動習慣，特別與緯創醫學運用APP共同舉辦為期3個月的跨產業比賽，分別是醫療人與科技人的競爭，結果由醫療人勝出。大同醫院有254人參與PK賽，3個月共累計健走1億6667萬3008步，相當於繞行台灣88圈。

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▲大同醫院舉辦健走比賽，254人在3個月內幾乎繞行台灣88圈。（圖／記者許宥孺攝）

而此次競賽還藏有一個動人的愛情故事。院內急診室的男護理師李育丞，和同為護理師的女友愛情長跑7年，今年準備步入禮堂，但他到準岳父母家拜訪時，卻被嫌棄雙下巴很猖狂、身材很不行、身上的衣服都在吃肉，女友還趁勢酸他，「確定要用這樣的體態拍婚紗嗎？」讓他驚覺真的該減肥了。

李育丞笑說，每次在家舉啞鈴，未婚妻就會在旁邊吃消夜看劇，讓他很難抗拒，未婚妻還會不時反向鼓勵「今天仰臥起坐還剩幾下？」、「我們什麼時候要拍婚紗？要記得喔！加油~」，不過他很有毅力，運動3個月，體重從79.6公斤就降到70.4。

▲李育丞紀錄身材變化，以前肚子是「一團和氣」。（圖／記者許宥孺攝）

李育丞表示，初期他聽朋友說，減肥就是多補充蛋白吃、吃雞胸肉、不吃飯，結果他發現這樣的減重成果反而失敗，且又傷身體；後來改變飲食反而變得較有精力，像是半碗紫米飯、冷凍番薯、香蕉、芭樂，有時候每周一次讓身體「放假」一天吃好料，但隔天又會繼續控制飲食。

後來大同醫院舉辦健走比賽，李育丞也報名參加，除了每日步行超過10公里上下班，還另外加碼每天跑步20公里，參賽期間共累計900萬步，相當於繞行台灣近5圈，堪稱「大同健走王」。而李育丞也在3個月比賽期間內從71.4公斤減重到61公斤，加上過去減重成果，相當於成功剷肉20公斤，同時拿下「大同減重王」的稱號，身高176公分的帥哥護理師如今不但獲得競賽雙料冠軍拿到獎金，也成功瘦身消掉準岳父在意的雙下巴，將順利把心愛女友娶回家。

▲▼林妍寧護理師參加健走比賽，成功從59公斤瘦身到45公斤。（圖／記者許宥孺攝）

急診另一名林妍寧護理師也參加健走比賽，成功從59公斤瘦身到45公斤，她表示，上班前會到公園跳跳繩、跑步，發現上班日會特別有精神。減重時不僅能享受到身材成果，還能拿到醫院獎金，現在還有點小腹肌，她覺得超讚。

▲高雄市立大同醫院院長傅尹志。（圖／記者許宥孺攝）

大同醫院院長、骨科名醫傅尹志表示，老年人相當適合健走，初期可以一天走10-20分鐘養成習慣，不僅可以消耗體力、增加肌耐力，且不會造成膝蓋退化。民眾健走時要特別注意姿勢，不可以彎腰駝背，否則引起會腰部負擔；另外，健走若要加快速度，雙腿要保持彈性，不要跨大步，而是要快步走；此外，健走要腳跟先著地，才不會造成膝蓋惡化。