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沒上過健身房！149cm正妹女護理師1年剷肉14kg　制服S還嫌大

▲林妍寧護理師參加健走比賽，成功從59公斤瘦身到45公斤。（圖／大同醫院提供）

▲林妍寧護理師參加健走比賽，成功從59公斤瘦身到45公斤。（圖／大同醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院一名正妹女護理師林妍寧，從小身形就肉肉的，去年看到院內舉辦減重比賽還可以拿獎金，讓她下定決心減重，沒有花一毛錢上健身房，靠著控制飲食、健走、跳TABATA，一年狂剷肉14公斤，衣服尺吋從M號換穿S還覺得有點大件，男友也直呼「根本換了新女友」。

林妍寧是大同醫院急診室護理師，身高只有149公分，體重最顛峰達59公斤，去年發現院內舉辦減重比賽，減重成果最佳的第一名還能拿1萬元獎金，讓她驚呼「哇！怎麼這麼好，減重還可以領錢」，心想不知道自己這輩子能多瘦，讓她也躍躍欲試，開始自己的減重史。

▲林妍寧護理師參加健走比賽，成功從59公斤瘦身到45公斤。（圖／記者許宥孺攝）

▲林妍寧護理師參加健走比賽，成功從59公斤瘦身到45公斤。（圖／記者許宥孺攝）

林妍寧說，瘦身就是從生活作息、飲食、運動做起，一開始做168間歇性斷食維持4個月，進食時間不會刻意減脂，飲食內容都正常，但減少進食量讓胃縮小，並且減少攝取澱粉，過去吃一碗飯，現在有時只吃一口飯。

林妍寧說，女生有一個甜點胃，這改不太掉，所以減重期間她還是會吃甜點零食，也會喝飲料。由於急診室忙起來，進食時間常常不規律，同事都會一起叫飲料外送，之前是「咀嚼系」，現在還是會叫飲料，但一定是無糖茶。

「沒花錢上健身房！」林妍寧說，上班就可以日行萬步，這是護理師的日常，下班後還會看YouTube跳TABATA運動，雖然超累，但真的很有用，她的減重人生從沒花過任何一毛錢上健身房，一年成功剷肉14公斤。

▲林妍寧護理師參加健走比賽，成功從59公斤瘦身到45公斤。（圖／記者許宥孺攝）

▲林妍寧護理師參加健走比賽，成功從59公斤瘦身到45公斤。（圖／記者許宥孺攝）

林妍寧說，她的體重巔峰到59公斤時，男友只覺得她肉肉的，不會特意叫她減肥，不過當她說要減肥時，男友還不相信她是否能瘦身成功。她笑說：「其實我自己也不相信能減肥，不過減重半年後，發現真的有效果，穿上比基尼也覺得自信起來，「以前醫院制服要穿M，現在穿S還有點太件」，圓肚子沒了，現在還有點小腹肌，連男友也覺得很開心，就像換了新女友，果然減重很值得。」

大同醫院為提倡同仁養成運動習慣，特別與緯創醫學運用APP共同舉辦為期3個月的跨產業比賽，分別是醫療人與科技人的競爭，結果由醫療人勝出。大同醫院有254人參與PK賽，3個月共累計健走1億6667萬3008步，相當於繞行台灣88圈。

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