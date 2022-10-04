獨／最美輕軌段明通車！她卻驚見「現場還在施工」　捷運局回應了

▲最美輕軌段明通車！陳麗娜卻驚見「現場還在施工」，質疑這怎麼會是通車前工作。（圖／陳麗娜提供）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，將於5日通車試營運，不過，高雄市議員陳麗娜今（4）日接獲爆料指稱，C23竟然還有工人在施工，她赴現場察看後也確實發現如此，質疑「旁邊有水泥未乾及在拆模的工人！這怎麼會是通車前的工作？」對此，高雄市捷運局則火速做出澄清。

陳麗娜今天指出，她接到吹哨者的爆料，指稱明天C20到C24就要通車了，結果C23竟然還有工人在進行施工，「旁邊有水泥未乾及在拆模的工人！工人害怕去破壞電線！這怎麼是通車前的工作？」

▲最美輕軌段明通車！陳麗娜卻驚見「現場還在施工」，質疑這怎麼會是通車前工作。（圖／陳麗娜提供）

她中午也實際到高雄輕軌C23站查看，確實C23現場仍有在進行施工的工人跟相關器具，而人孔蓋裡面充滿電線、電纜等。她質疑，明天就要通車了，怎麼現在現場還是這樣的狀態，萬一不小心出問題，到底要怪誰？工程有疑慮讓人擔心，市府若沒說清楚，趕在明天匆忙通車，萬一有狀況，對市民難以交代。

不過，高雄市捷運局則火速回應表示，該工程施作與輕軌主體工程無關，是為了提升人行品質，以水泥砂漿補平人行通道較為低窪處，無涉輕軌試營運營及行車安全。





▲高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，將於5日通車試營運。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

另外，捷運局強調，高雄環狀輕軌C20-C24路段，針對履勘委員提出6點通車前改善事項，皆已改善完成，並函報交通部核准在案，交通部營運許可函已於10月3日發文，同意准予營運。

不過，陳麗娜則再度質疑，如果是表面低窪處改善沒什麼問題，但那是在線路地下道內的版模拆除，管線若不小心因拆版模出問題如何處理？順序不對⋯⋯趕工狀況明顯！品質？怎麼可能驗收通過？