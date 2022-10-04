　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／最美輕軌段明通車！她卻驚見「現場還在施工」　捷運局回應了

▲▼最美輕軌段明通車！她卻驚見「現場還在施工」，捷運局回應了。（圖／陳麗娜提供）

▲最美輕軌段明通車！陳麗娜卻驚見「現場還在施工」，質疑這怎麼會是通車前工作。（圖／陳麗娜提供）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，將於5日通車試營運，不過，高雄市議員陳麗娜今（4）日接獲爆料指稱，C23竟然還有工人在施工，她赴現場察看後也確實發現如此，質疑「旁邊有水泥未乾及在拆模的工人！這怎麼會是通車前的工作？」對此，高雄市捷運局則火速做出澄清。

陳麗娜今天指出，她接到吹哨者的爆料，指稱明天C20到C24就要通車了，結果C23竟然還有工人在進行施工，「旁邊有水泥未乾及在拆模的工人！工人害怕去破壞電線！這怎麼是通車前的工作？」

▲▼最美輕軌段明通車！她卻驚見「現場還在施工」，捷運局回應了。（圖／陳麗娜提供）

▲最美輕軌段明通車！陳麗娜卻驚見「現場還在施工」，質疑這怎麼會是通車前工作。（圖／陳麗娜提供）

她中午也實際到高雄輕軌C23站查看，確實C23現場仍有在進行施工的工人跟相關器具，而人孔蓋裡面充滿電線、電纜等。她質疑，明天就要通車了，怎麼現在現場還是這樣的狀態，萬一不小心出問題，到底要怪誰？工程有疑慮讓人擔心，市府若沒說清楚，趕在明天匆忙通車，萬一有狀況，對市民難以交代。

不過，高雄市捷運局則火速回應表示，該工程施作與輕軌主體工程無關，是為了提升人行品質，以水泥砂漿補平人行通道較為低窪處，無涉輕軌試營運營及行車安全。

▲輕軌「以站就樹」的設計，將軌道巧妙的安置在原有的大型小葉欖仁樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道中，好多網友驚呼，彷彿宮崎駿筆下的龍貓，隨時都有可能現身的夢幻場景，就在高雄真實上演。。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，將於5日通車試營運。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

另外，捷運局強調，高雄環狀輕軌C20-C24路段，針對履勘委員提出6點通車前改善事項，皆已改善完成，並函報交通部核准在案，交通部營運許可函已於10月3日發文，同意准予營運。

不過，陳麗娜則再度質疑，如果是表面低窪處改善沒什麼問題，但那是在線路地下道內的版模拆除，管線若不小心因拆版模出問題如何處理？順序不對⋯⋯趕工狀況明顯！品質？怎麼可能驗收通過？

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子力學研究」共獲殊
獨／衰捲立崧涉賣過期品！新農科技怒發聲明：那不是我們的標籤
溫度溜滑梯式下跌！明早掉10°C　大台北整天迎雨
快訊／反制北韓！美韓8架戰機升空　發射2枚JDAM炸彈
快訊／確定了！這間學校明年5月停辦　全體董事改選
快訊／喝手搖飲中100萬　雲端發票中獎清冊出爐
拔智齒喪命！　24歲妹子「全身麻醉」高燒42度慘死病床上
快訊／美CDC即起「停止發布」COVID海外旅遊警示
快訊／電梯突故障急速下墜　1人遭夾慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌指馬政府負債增更多　藍委嗆：若馬英九做很好你不會在這啦！

屏東市長參選人周佳琪端牛肉　重陽敬老金70歲每人1千元

快訊／還侯友宜清白！　游毓蘭獲警大回函：博士報考資格合乎規定

藍委要求發誓沒施壓NCC　蘇貞昌：每次有股東糾紛我就要斬雞頭嗎？

針對金星發出第二封公開信　謝國樑：盼正義彰顯

問多元宇宙是什麼？洪孟楷1句話惹怒蘇貞昌　質詢結束還在互嗆

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族　政府管制加熱菸祭從高課稅

獨／最美輕軌段明通車！她卻驚見「現場還在施工」　捷運局回應了

國民黨轟蔡適應與黑道關係密切　質疑：遲遲不提告難道是默認？

快訊／今年疫情高峰在何時？　衛福部長：會在這一兩個禮拜

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

蘇貞昌指馬政府負債增更多　藍委嗆：若馬英九做很好你不會在這啦！

屏東市長參選人周佳琪端牛肉　重陽敬老金70歲每人1千元

快訊／還侯友宜清白！　游毓蘭獲警大回函：博士報考資格合乎規定

藍委要求發誓沒施壓NCC　蘇貞昌：每次有股東糾紛我就要斬雞頭嗎？

針對金星發出第二封公開信　謝國樑：盼正義彰顯

問多元宇宙是什麼？洪孟楷1句話惹怒蘇貞昌　質詢結束還在互嗆

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族　政府管制加熱菸祭從高課稅

獨／最美輕軌段明通車！她卻驚見「現場還在施工」　捷運局回應了

國民黨轟蔡適應與黑道關係密切　質疑：遲遲不提告難道是默認？

快訊／今年疫情高峰在何時？　衛福部長：會在這一兩個禮拜

聚陽9月營收24.27億、月年雙減　Q3仍創歷史新高

柯佳嬿狂被敲碗上《玩很大》！　和坤達夫妻同框最怕一件事

超糗跌倒「車頭燈劇烈晃動」　男同事1反應！妹子崩潰：很不舒服

快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子力學研究」共獲殊榮

郭碧婷生二寶首露面！　小孩開趴慶生「獨缺向佐」…他動向曝光

阿金有怪癖！趁家裡沒人「偷咬衣服」走秀　嫂嫂嘆：最常咬我的

蘇貞昌指馬政府負債增更多　藍委嗆：若馬英九做很好你不會在這啦！

獨／衰捲立崧涉賣過期品！新農科技怒發聲明：那不是我們的標籤

股市空頭撿高股息ETF！00878、0056爭龍頭　3關鍵賺反彈行情

山田涼介新劇「雙重人格」捲殺人案！　轉換身分認了：有些混亂

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

政治熱門新聞

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速開除黨籍

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

超級悠遊卡上市　靠手機就能加值

直擊！原能會主委關切女祕書「身心」超尷尬

北市三腳督選情分析！　媒體人斷言：「棄陳保黃」是不會發生的

陳時中不再是新聞寵兒　老二都當不上

被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了

3年換9正妹祕書　原能會主委「選妃標準」曝

為退撫金槓上！藍委4度打斷質詢　馮世寬動怒：退輔會不接受你的要求！

遭爆向柯文哲求官　沈慧虹發文還原推辭挖角始末

ET專訪／「明天新北市比今天好嗎？」　侯友宜12字箴言拚連任

蔣萬安「最怕這事」衝擊選情　藍營：那就慘了

陳時中流氓奉茶說　柯文哲怒了

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

更多熱門

相關新聞

姚正玉質疑民進黨不敢面對檢驗

姚正玉質疑民進黨不敢面對檢驗

國民黨徵召台南市第一選區市議員參選人姚正玉，三問尋求連任的對手沈家鳳，檢驗其4年問政成績，綠營竟有參選人卻跨區「救援」，姚正玉表示，搬出神邏輯打手，只會自曝其短，民進黨愈怕被監督，她就愈要監督！

雲縣府助百位青農與、通路業者建合作產銷平台

雲縣府助百位青農與、通路業者建合作產銷平台

王必勝「疫情高原期」現身挺陳時中　薛瑞元：假日時間沒辦法管

王必勝「疫情高原期」現身挺陳時中　薛瑞元：假日時間沒辦法管

體貼長輩、上班族　陳時中要引進千輛Youbike 2.0E

體貼長輩、上班族　陳時中要引進千輛Youbike 2.0E

鄭文燦論文涉抄襲...鄭運鵬護航　張善政批雙標

鄭文燦論文涉抄襲...鄭運鵬護航　張善政批雙標

關鍵字：

陳麗娜2022九合一大選2022高雄市高雄輕軌

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

陳彥婷 「爸媽幫出1／3頭期款」被酸

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面