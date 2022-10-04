　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

遊客擠爆黃山「10分鐘前進1公尺」　景區：盡力以時間換空間

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假，部分知名景區出現大量人潮湧入，影響遊玩興緻。遊客吳先生和朋友2日前往安徽黃山遊玩，沒想到遊客太多，使得他們被人流堵在山上。吳先生透露，他們一行人上午10時上山，晚間6時才下山，在山上遊玩期間，10分鐘前進不到1公尺，想放棄原路返回，看著後方的遊客湧上來，只能繼續擠著上山。

▲遊客爆料在十一假期期間前往黃山旅遊，10分鐘前進不到1公尺。（圖／翻攝微博）

▲遊客爆料在十一假期期間前往黃山旅遊，10分鐘前進不到1公尺。（圖／翻攝微博，下同）

遊客擠爆黃山的晃提在微博上引起熱議後，黃山景區管理委員會官方微博「中國黃山」今（4）日對此回應稱，為進一步提高遊客的體驗感和安全感，該景區採用導流、截流、分流的辦法，加強對蓮花峰較為狹窄、客容量較小的區域和路段的管理，採取「近端截流、間歇放行和遠端分流、總量管控」措施，盡力以「時間換空間」。

▲遊客爆料在十一假期期間前往黃山旅遊，10分鐘前進不到1公尺。（圖／翻攝微博）

據了解，黃山蓮花峰是該景區最高峰，景觀壯麗、視野開闊，是遊客遊黃山打卡拍照的聖地，不過，峰頂區域面積狹小，登上峰頂前的部分路段較為狹窄，再加上周邊的另一處盛景「天都峰」正封閉輪休，因此，蓮花峰的「瞬時客流」出現通行較為緩慢的情況。

黃山風景區核定的最大承載量為5萬人，疫情期間調整最大承載量為常態下的75%，即37500人。在大陸2022年十一長假期間，黃山風景區將最大接待量降至常態下的50%，即25000人。「中國黃山」文章指出，10月2日進山遊客23006人，10月3日進山人數24886人，均在承載量範圍內，總體秩序井然。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子力學研究」共獲殊
獨／衰捲立崧涉賣過期品！新農科技怒發聲明：那不是我們的標籤
溫度溜滑梯式下跌！明早掉10°C　大台北整天迎雨
快訊／反制北韓！美韓8架戰機升空　發射2枚JDAM炸彈
快訊／確定了！這間學校明年5月停辦　全體董事改選
快訊／喝手搖飲中100萬　雲端發票中獎清冊出爐
拔智齒喪命！　24歲妹子「全身麻醉」高燒42度慘死病床上
快訊／美CDC即起「停止發布」COVID海外旅遊警示
快訊／電梯突故障急速下墜　1人遭夾慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遊客擠爆黃山「10分鐘前進1公尺」　景區：盡力以時間換空間

中俄軍演3週！太平洋聯合巡邏結束　稱維護亞太「和平穩定」

母突倒地不起！兒跪地狂喊「媽媽，我在這」...惹哭眾人

1歲女寶一直哭鬧…一查「癌末」顱骨已遭侵蝕！家人知始末崩潰

15歲少年海邊戲水撿到「活化石」　衝警局喊：給你們一個寶貝

柯基搭電梯下秒警報狂閃…「禁止入內」逼牠離開　真相笑瘋

吃水煎包！他一咬只見「1粒肉末」驚呆　網笑瘋：精準1％含肉量

景區「孫大聖」山谷間表演鋼索翻筋斗　網友冒冷汗：真・騰雲駕霧

因南京玄奘寺牌位事件被免職！女官員「近70天後復出」仕途無影響

重慶路面瞬間塌陷變「巨型黑洞」…多人慘墜入化糞池！吞人畫面曝

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

遊客擠爆黃山「10分鐘前進1公尺」　景區：盡力以時間換空間

中俄軍演3週！太平洋聯合巡邏結束　稱維護亞太「和平穩定」

母突倒地不起！兒跪地狂喊「媽媽，我在這」...惹哭眾人

1歲女寶一直哭鬧…一查「癌末」顱骨已遭侵蝕！家人知始末崩潰

15歲少年海邊戲水撿到「活化石」　衝警局喊：給你們一個寶貝

柯基搭電梯下秒警報狂閃…「禁止入內」逼牠離開　真相笑瘋

吃水煎包！他一咬只見「1粒肉末」驚呆　網笑瘋：精準1％含肉量

景區「孫大聖」山谷間表演鋼索翻筋斗　網友冒冷汗：真・騰雲駕霧

因南京玄奘寺牌位事件被免職！女官員「近70天後復出」仕途無影響

重慶路面瞬間塌陷變「巨型黑洞」…多人慘墜入化糞池！吞人畫面曝

獨／高雄「酒店式公寓」開箱　一卡皮箱入住「寄生上流」

租屋住3個月「一面牆突倒塌」…租客求助反遭房仲索賠：你們推的

沒上過健身房！149cm正妹女護理師1年剷肉14kg　制服S還嫌大

聚陽9月營收24.27億、月年雙減　Q3仍創歷史新高

柯佳嬿狂被敲碗上《玩很大》！　和坤達夫妻同框最怕一件事

超糗跌倒「車頭燈劇烈晃動」　男同事1反應！妹子崩潰：很不舒服

快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子力學研究」共獲殊榮

郭碧婷生二寶首露面！　小孩開趴慶生「獨缺向佐」…他動向曝光

阿金有怪癖！趁家裡沒人「偷咬衣服」走秀　嫂嫂嘆：最常咬我的

蘇貞昌指馬政府負債增更多　藍委嗆：若馬英九做很好你不會在這啦！

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

重慶路面瞬間塌陷變巨型黑洞　多人慘墜入化糞池

女兒要回家！爸站路邊緊盯路口到天黑

他扛「135萬假鈔」買車送女友！18天後才被戳破

正妹教師上課窗邊擠滿旁聽者 學生自嘲：應到30人實到300人

他開特斯拉返鄉狂塞24小時！　電量歸零糗困車陣

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

婆婆花1年特製「鳳冠」送媳婦　百萬人羨煞

男女學生校內雙人瑜珈！同學嗨翻圍觀

15歲少年海邊戲水撿到「活化石」 衝警局喊：給你們一個寶貝

生吞魚1部位！她肝急性衰竭

吃水煎包！他一咬只見「1粒肉末」驚呆

中共20大在即…96歲江澤民慶生照曝

柯基搭電梯下秒警報狂閃　禁止入內真相笑瘋

更多熱門

相關新聞

景區「孫大聖」山谷間表演鋼索翻筋斗 網友冒冷汗：真・騰雲駕霧

景區「孫大聖」山谷間表演鋼索翻筋斗 網友冒冷汗：真・騰雲駕霧

大陸十一長假有7天假期，為避免人員流動出現新冠疫情，各地民眾選擇就近前往當地景區遊玩，本地旅遊也帶動景區消費，讓不少景區卯足全力吸引遊客。有遊客發現，廣西一處景區便推出高空走鋼索的表演節目，只見一名「孫悟空」扮相的特技人員在山谷間搭乘的鋼索上表演翻筋斗，腳下便是萬丈深淵，讓遊客敬佩之餘也冒了一身冷汗。

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

習近平出席陸國慶招待會 李克強連三年提「反台獨和外部勢力干涉」

習近平出席陸國慶招待會 李克強連三年提「反台獨和外部勢力干涉」

大陸十一長假各地擠爆！多景區宣佈停止預約

大陸十一長假各地擠爆！多景區宣佈停止預約

陸十一黃金週　逾千中高風險區禁外出

陸十一黃金週　逾千中高風險區禁外出

關鍵字：

安徽黃山遊客旅遊長假十一

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

陳彥婷 「爸媽幫出1／3頭期款」被酸

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面