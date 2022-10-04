遊客擠爆黃山「10分鐘前進1公尺」　景區：盡力以時間換空間

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假，部分知名景區出現大量人潮湧入，影響遊玩興緻。遊客吳先生和朋友2日前往安徽黃山遊玩，沒想到遊客太多，使得他們被人流堵在山上。吳先生透露，他們一行人上午10時上山，晚間6時才下山，在山上遊玩期間，10分鐘前進不到1公尺，想放棄原路返回，看著後方的遊客湧上來，只能繼續擠著上山。

▲遊客爆料在十一假期期間前往黃山旅遊，10分鐘前進不到1公尺。（圖／翻攝微博，下同）

遊客擠爆黃山的晃提在微博上引起熱議後，黃山景區管理委員會官方微博「中國黃山」今（4）日對此回應稱，為進一步提高遊客的體驗感和安全感，該景區採用導流、截流、分流的辦法，加強對蓮花峰較為狹窄、客容量較小的區域和路段的管理，採取「近端截流、間歇放行和遠端分流、總量管控」措施，盡力以「時間換空間」。

據了解，黃山蓮花峰是該景區最高峰，景觀壯麗、視野開闊，是遊客遊黃山打卡拍照的聖地，不過，峰頂區域面積狹小，登上峰頂前的部分路段較為狹窄，再加上周邊的另一處盛景「天都峰」正封閉輪休，因此，蓮花峰的「瞬時客流」出現通行較為緩慢的情況。

黃山風景區核定的最大承載量為5萬人，疫情期間調整最大承載量為常態下的75%，即37500人。在大陸2022年十一長假期間，黃山風景區將最大接待量降至常態下的50%，即25000人。「中國黃山」文章指出，10月2日進山遊客23006人，10月3日進山人數24886人，均在承載量範圍內，總體秩序井然。