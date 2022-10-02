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大陸 大陸焦點 特派現場

陸十一黃金週　逾千疫情中高風險區民眾禁外出

▲▼中國大陸十一國慶。（圖／路透社）

▲十一黃金周首日，長城上的遊客。（圖／路透社）

文／中央社台北2日電

中國1日新增548例本土COVID-19病例，中國十一黃金週之際，在動態清零及中共20大召開前，防疫封控不鬆綁，累計仍逾1500個地區被劃為中高風險區，民眾被迫「足不出戶」及「人不出區」。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，1日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共719例（含確診與無症狀感染者），其中本土548例、境外移入171例。

▲▼中國大陸國務院十一國慶招待會,李克強,習近平。（圖／路透社）

其中新增本土確診116例，主要包括內蒙古26例、四川25例、廣東17例、山西9例等；另有本土無症狀感染432例、主要為寧夏156例、西藏49例、新疆30例、四川27例、天津26例等。

合計確診及無症狀感染以寧夏158例、西藏54例及四川52例等居多，各地持續力拚清零。

當前中國正值「十一假期」，秋高氣爽的7天小長假向來被視為出遊黃金週，中國國家鐵路集團有限公司先前表示，黃金周運輸提前自9月28日啟動，持續至10月8日，為期11天，預計運送旅客6850萬人次，日均運送旅客623萬人次。

▲▼中國大陸國務院十一國慶招待會,李克強,習近平。（圖／路透社）

但今年因受疫情影響，中國各地倡導就地過節，且運輸防疫規定嚴格，出遊人數尚待觀察。

此外，因中國不放棄動態清零，且在中共20大召開前嚴格防疫；根據陸媒「澎湃新聞」彙整，至十月一日，中國全國劃入疫情高風險等級地區計有846個，高風險區域內實行「足不出戶、上門服務」。從實際封控的時間開始起算，封控7天。若連續7天無新增感染者，自動降為中風險區。

另中風險等級地區則有720個，區域內民眾則需「人不出區、錯峰取物」。

中國防疫封控不鬆綁，累計仍有1566個地區被劃為中高風險區，在十一黃金週期間，民眾被迫「足不出戶」及「人不出區」，在中國社群媒體上不少哀嘆今年假期通通泡湯，從春節之後疫情爆發，歷經五一、端午節、中秋節到十一長假，假期不是被關在家，就是在排隊做核酸的路上。

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