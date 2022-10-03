習近平出席陸國慶招待會　李克強連三年提「反台獨和外部勢力干涉」

▲大陸國家主席習近平及政治局7常委出席2022國慶招待會。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸正值「十一」國慶長假，9月30日時，國務院按慣例在人民大會堂舉行國慶招待會，國家主席習近平及政治局七常委皆出席活動。按官方統計，2022年國慶招待會約500多名中外人士與會，國務院總理李克強連三年致詞。在兩岸關係上，李克強也連續三年提到，「堅持一個中國和九二共識，堅決反對台獨和外部勢力干涉。」

▲大陸國物院總理李克強。（圖／翻攝新華網）

《北京青年報》旗下《政知新媒體》刊文，從人數上來看，2018年共有1200多位中外人士參加招待會，2019年共4000餘名中外人士歡聚一堂，2020年至2022年，參加招待會的人數固定在近500人。

除政府相關人士及港澳台代表外，大陸歷年的國慶招待會皆會邀請部分先進人物或代表。其中，2020年參加國慶招待會的有「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人代表」；2021年參加國慶招待會的有「東京奧運會、殘奧會中國體育代表團代表」；2022年的國慶招待會現場則包括「北京2022年冬奧會、冬殘奧會中國體育代表團代表」。

在經濟運行方面，李克強在致詞時表示，有力應對超預期因素衝擊，把穩經濟放在更加突出的位置，保市場主體穩就業穩物價，多措並舉擴大有效需求，「當前發展仍面臨不少困難和挑戰，要時不我待把穩經濟各項政策有力有效落實到位，調動各方面積極性，集中精力辦好自己的事，鞏固經濟回穩基礎、力促回穩向上，有信心有能力確保經濟運行在合理區間。」

在港澳議題上，李克強指出，我們堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，全力支持特別行政區政府依法施政、發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

在台灣問題方面，李克強強調，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業。」