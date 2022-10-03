大陸十一長假各地擠爆！多景區宣佈停止預約　遊客達最高承載量

▲十一假期大陸景區充滿遊客。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十一長假已有多個景區先後發佈公告，暫停開放、停止預約，包括黃山風景區、玉渡山風景區、雲岡石窟景區、青城山都江堰景區等多個熱門景區。此外，據大陸國家衛健委3日通報，過去一天新增本土病例189例，無症狀患者466例，包括內蒙古、四川、北京、上海等超20個省市都發現本土確診患者。

據「中國黃山」微信公眾號1日消息，10月2日黃山風景區門票預約數量已達最大承載量，按照限量、預約、錯峰要求，停止預約。1日，有不少網友曬出了前往黃山風景區遊玩的畫面，只見登山現場到處都是人，遊客們幾乎是排著隊緩慢前行遊覽風景。

據北京玉渡山風景區官微2日消息，玉渡山風景區按照單日最大承載量的75%進行限流開放。10月2日預約人數已達疫情期間規定承載量上限。

據「雲岡石窟官微」2日消息，雲岡石窟景區於2022年10月2日至7日暫停開放。

10月2日晚，四川青城山都江堰景區發布微博，根據《都江堰市旅遊景區疫情防控工作方案》中關於「景區每日接待量不得超過核定最大承載量50%」的要求，旅遊接待高峰期遊客最大容量規定青城後山景區最大容量為1萬人次/日。

通報強調，「為避免影響您的正常出行計劃，請及時關注景區官方動態，提前預約、合理規劃、錯峰出行。因黃酒小鎮景區參觀人數已達景區最大承載量，為進一步做好疫情防控工作，決定於今日起採取限流管控措施，請遊客和市民朋友們合理安排出行計劃。」

大陸文化和旅遊部市場管理司副司長李曉勇9月29日在新聞發布會上公佈，A級旅遊景區嚴格落實「限量、預約、錯峰」要求，對所有入園遊客進行掃碼測溫，查驗72小時內核酸檢測陰性證明。

另據媒體此前報導，為應對猛增的客流，大陸多家知名景區調整十一長假期間防疫措施。

如華山官網發佈公告稱，對外省遊客或有旅居史人員必須查驗3日內陝西省內醫療機構出具的2次及以上的核酸檢測陰性證明，方可入園。

稻城亞丁景區提示，省外低風險區人員入州後嚴格落實「3天3檢」，最後1檢保持在24小時內，核酸檢測陰性證明未出前不外出，不聚集，不入園。

南岳衡山景區提示，省外入（返）岳人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，並實施落地檢。

內蒙古額濟納旗26日通告，遊客須提前48小時預約景區景點電子門票等。