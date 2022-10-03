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衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

記者邱晟軒／綜合報導

台灣預計在本月13日開國門，日本日前也宣布11日起開放自由行、重啟入境免簽證，不少哈日族已經蓄勢待發，買好機票準備直衝日本。對此，今年暑假已在日本待40天的前台大感染科醫師林氏璧分享，後疫情時代日本的轉變，提醒計畫赴日遊玩的國人需要注意那些事情。

▲▼日本東京連日高溫。（圖／路透）

▲日本下周開放觀光客自由行，哈日族準備好了！（示意圖／路透，以下同）

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1、到處都有酒精可用。口罩覆蓋率超高

默食，默乘，默浴，默衣的標語到處都是。日本人基本上還是有在防疫的，已經融入生活了。不過經歷了七波疫情，人們對疫情都已經淡然處之不會大驚小怪。在後疫情時代去日本，當然我們也要有所準備，這我之前也有寫文和大家分享過了。

2、自助結帳，自助購票變多，減少人與人接觸

這可說是因應疫情的進步，我這趟幾乎沒有拿出現金結帳的必要。在超市，便利商店都有自助結帳的選擇，之前也和大家分享過JR pass和地鐵券等等都直接在售票機解決即可，JR高輪gateway站甚至有一個有趣的無人商店呢！

3、物價上漲或縮水。但因為日幣貶，體感變便宜

全世界都在通膨，日本也不例外。大和壽司壽司大等店都漲價到5000yen左右了，有些餐廳則是價錢沒漲，但東西縮水了。不過因為日幣對台幣已經跌到0.22上下，經歷過0.3~0.39年代的我是覺得體感上是變便宜了啦。

▲▼日本疫情、東京。（圖／路透）

4、上網工具大洗牌，e-SIM卡成主流

這兩年一些公司倒了，一些還苦撐著。值得一提的是有更方便的上網選擇：e-SIM卡，沒有實體卡，根本不需要更換原本的SIM卡，還是可以接電話或是簡訊，非常方便！但e-SIM目前主要是支援近年機種的i-phone，其他手機支援還有限。

5.、不再提供免費塑膠袋

所以就像在國內一樣，可能也要隨身準備個購物袋喔。但免稅品特別包裝的袋子還是塑膠的，不知道之後會不會改變？

6、大國藥妝店幾乎消失、Sugi藥局大舉展店

我這趟旅行只看到兩間大國。大國因應疫情收了大多數的實體店，轉往網路經營。取而代之的是Sugi藥局，到處都是。隨著觀光客回來，也許還會有變化？

7、少了觀光客，中國觀光客一時半刻還去不了

少了觀光客，當然會少了許多人潮。到熱門的餐廳排隊時間便可減少許多。請大家把握這段黃金時間，沒有這麼多觀光客的日本，逛起來真的很舒服呀。

8、店員不會辦退稅，不會說英文？

這個前天討論過了。我八月在東京辦過四五次退稅吧，幾乎都遇到一些困難，因為很多店員忘記，或是根本沒有辦過退稅。我相信隨著觀光客回來，這些怎麼辦退稅，服務業需要有會講英文或中文的店員等等的應該都會逐步恢復的。另外補充，目前退稅已經不用貼在護照上了，資料會直接電子傳輸到海關。

▼東京街道示意圖。（圖／達志影像）

▲▼ 日本疫情／日本確診數節節攀升，圖為東京街道。（圖／達志影像）

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