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申請假釋被打槍18次　惡龍張錫銘明出庭爭權利...訴願書曝光

▲在監服刑的「惡龍」張錫銘，至今總計提16次假釋申請均被駁回，張不服再提訴訟，台南地院要求矯正署對爭點提出說明。（圖／記者林悅攝）

▲張錫銘提出18次假釋皆被駁回，提起行政訴訟，明天將親自出庭說明。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、黃資真／台南報導

台灣最知名的十大槍擊要犯「惡龍」張錫銘，因為犯下多起擄人勒贖等重大刑案，2007年被判無期徒刑定讞後，服刑至今超過15年，申請18次假釋皆被法務部駁回，他因此提起行政訴訟，明（5）日將首度出庭說明。他透過友人公開一份請願書，呼籲「應給予悛悔自新、期待復歸社會的人公平機會」希望矯正署公平對待他。

張錫銘在請願書中強調，自己入監服刑後，自2015年起報名技訓班，以及報名監外作業遴選各20多次，但都未被正取，他質疑，主動申請「被教化」卻又遭不教化對待的他，也無從接受考核，「繼續摺紙袋，卻是自己在監所內唯一可以接受的『矯正教化』？」

張錫銘強調，他在監17年無違規紀錄，並拿過數次獎勵，自2017年以來陳報假釋18次皆未果，對比監獄內其他同型度同學獲准假釋之情況，另他深感疑惑。

2021年2月申請假釋時，當時審查會議決議同意假釋，再犯風險已降低，之後矯正署卻又改稱「再犯風險偏高」，遭到14度否決，「在此盼能矯正署應平等對待，不該對特定人有不平等的審核標準，應給予悛悔自新、期待復歸社會的人公平機會。」

▲▼「惡龍」張錫銘訴願聲明書。（圖／記者林悅翻攝）

▲訴願聲明書全文。（圖／記者林悅翻攝）

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