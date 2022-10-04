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台灣世界展望會年度公禱日　為全球兒童禱告

▲台灣世界展望會年度公禱日，為全球兒童禱告，願每一個兒童都能擁有豐盛的生命、願每一個女孩都有可以說「不」的童年。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣世界展望會年度公禱日，為全球兒童禱告，願每一個兒童都能擁有豐盛的生命、願每一個女孩都有可以說「不」的童年。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣世界展望會南區辦事處共139名同工，4日齊聚在台灣基督長老教會大灣教會，由洪憲銘牧師以「住在基督裡」為主題，勉勵同工持續為兒童福祉努力，並在代禱勇士的帶領下，同心為國內外的兒童禱告，願每一個兒童都能擁有豐盛的生命、願每一個女孩都有可以說「不」的童年。

台灣世界展望會自1964年成立迄今已58年，關懷國內貧困弱勢的足跡，從偏遠山區、離島、濱海、鄉村到城市中有需要的角落，台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長由衷感謝每一位在前線服務的社工員，不僅發現需求、提供及時協助，更透過長期的關懷與陪伴，帶給他們勇氣與盼望。

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國人的愛心亦投入全球貧童與人道救援的行列，由於貧窮、災難、衝突及疫情、疾病的影響，全球每年約有1200名未成年女孩被迫步入婚姻，也有許多女孩因此失學，成為童工、人口販運的對象，或受到暴力、割禮（Female genital mutilation , FGM）等殘忍的對待，而國內女孩亦常因性別而發展受限，逐夢過程格外辛苦。

▲台灣世界展望會年度公禱日，為全球兒童禱告，願每一個兒童都能擁有豐盛的生命、願每一個女孩都有可以說「不」的童年。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

2011年聯合國訂定每年10月11日為「國際女童日」（International Day of the Girl），提昇大眾對國內外女童權益的關注，台灣世界展望會今年發起第4年的「1000女孩」資助行動，與全球永續SDGs同步倡議。

林惠君區處長說明，女孩多讀一年小學，未來收入將提升約20％；女孩多讀一年中學，收入可能再增加四分之一，有助於女孩改善貧窮，且接受教育的女孩學習知識技能與自身權益後，較能在適婚年齡時結婚生育，孩子將有超過五成的機率可以存活到5歲以上。

「資助1000女孩！透過資助女孩上學、學習技能與保護自己，終止女孩進入童婚、被剝削受暴的宿命，翻轉未來！」林惠君區處長帶領南區辦事處全體同工，共同呼籲民眾一起關注弱勢女孩的權益、響應「資助1000女孩」，資助專線：(06)208-0378。

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