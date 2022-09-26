女童「雙腳懸空」掛扶梯外求救！熱心男上前救人…一聽評論心寒了

▲女童掛在扶梯外求救，丁男與弟弟上前救人，卻遭到網友譴責。（圖／翻攝微博／極目新聞）



記者柯振中／綜合報導

上海一名女童日前逛商場時，因為不明原因掛在手扶梯旁、雙腳懸空，場面相當驚險。沒想到，一名丁姓男子上前營救，成功將女童拉回地面，事後丁男竟遭指責「救得太慢」，讓他相當心寒，也不禁大嘆「網路暴力很可怕」。

綜合陸媒報導，依據商場監視器畫面，除了這名女童以外，扶梯上還有另一名男童，不過男童安穩地站在階梯內部，也安全走上階梯，但女童因為不明原因，雙手抓在扶梯的扶手上，身體則是懸空在扶梯外，只能靠著扶手的動力向前進，畫面看起來十分驚險。

▲▼女童不曉得發生什麼事，掛在商場的扶梯外，只能呼喊求救。（圖／翻攝微博／極目新聞）



丁男與弟弟聽到呼救聲，才知道女童掛在扶梯外，嚇得立刻上前將人救了下來。不過，將人救下來以後，丁男並沒有看見監護人，於是交給商場裡的保全人員。

這段影片被傳到網路上，引起了許多討論。不過，也有人留言譴責，認為丁男救人的速度太慢、以及手放的位置不對，讓丁男十分沮喪，不曉得為何熱心救人，還要受到責難。

▼丁男上前救人，卻被網友譴責「動作太慢」、「手放在屁股上」。（圖／翻攝微博／極目新聞）



丁男提到，當時狀況緊急，無論是誰碰上，都有點措手不及，如果施救不當，女童可能會直接掉下去，因此才將手放在女童的屁股，借力將人整個托上來。經過了這次事件，丁男也心灰意冷，認知到網路暴力的可怕，恐怕以後不會輕易出手救人。

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