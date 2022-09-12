兒童便秘怎麼辦？營養師推：「2種保健食品成分」代謝順暢

▲小孩愛挑食常常會有便秘問題，讓爸媽好困擾！（示意圖／翻攝自pixabay）



生活中心／綜合報導

讓不少爸媽最頭痛的，就是家中小朋友愛挑食，因為吃得不均衡，導致容易有消化不良、排便不順的情況，嫚嫚 營養師在粉專分享「植物固醇」和「益生菌」2種保健食品成分，可以幫助孩子維持代謝以及消化健康！

植物固醇



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嫚嫚營養師說明，存在於植物性食物中的膽固醇，結構與動物性食物中膽固醇很相近，在消化道中兩種不同來源的膽固醇，會競爭性的與乳化劑作結合，而通常是植物固醇會贏，但是因為它在消化道中的吸收率相當低，反而具有調節生理機能、促進新陳代謝的好處，從研究中也發現，若能每天補充1-2 g，就能幫助維持健康。



益生菌



嫚嫚營養師指出，益生菌是我們消化道中的健康守護者，能夠改變細菌叢生態，維持消化道正常機能，幫助排便順暢，還能夠調整體質，帶來更全面的健康保護力，益生菌軟糖很適合給小朋友當作健康零嘴，可以選擇造型可愛的軟糖，也能吸引小朋友補充益生菌。

另外，不論是大人或小孩，嫚嫚營養師建議，在飲食部分，盡量讓植物性食物的攝取量大於動物性食物，尤其需要多增加蔬菜的攝取量，也要注意每天補充足夠水分，避免含糖飲料，而在生活習慣上，建議要保持適量運動，平時也可以多增加活動量，像是多走路，或是走樓梯代替搭電梯等，也可以適當補充保健食品，平衡一下偶爾的不均衡，維持健康狀態。

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