伊朗飛中國客機收炸彈威脅！空中盤旋數圈　印度戰機急升空

▲伊朗馬漢航空。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

伊朗馬漢航空（Mahan Air）一架客機自首都德黑蘭起飛，要飛往中國廣州，但飛經印度上空時卻接獲炸彈威脅。印度空軍得知消息後緊急派出Su-30MKI戰鬥機升空伴飛，依據FlightRadar24數據，客機曾在印度上空盤旋數圈。

綜合NDTV、路透報導，印度警方3日上午9時20分左右接到關於該架客機有炸彈威脅的消息，德里機場當局隨即進入警戒狀態，印度空軍也派出多架Su-30MKI戰鬥機升空，以安全距離伴飛在客機後方。

外傳這架客機曾申請在德里緊急降落，但因技術問題，德里空中交通控制中心並未批准，要求機師選擇降落在齋浦爾（Jaipur）及昌迪加爾（Chandigarh）的機場。

印度空軍透露，機師當時不願意降落在任何一個指定機場，隨後就接到來自德黑蘭的訊息，指示不用理會炸彈威脅，客機持續朝目的地飛行。依據FlightRadar24數據，飛機在印度北部新德里以西上空盤旋數圈後，飛入緬甸上空，最終進入中國領空。