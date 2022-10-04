疾管署845億防疫預算「創史上新高」　莊人祥解釋用途：已減少98億

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣走向後疫情時代，卻有媒體揪出疾管署明年卻編列845億防疫預算創史上新高，指揮中心發言人今（4）日再次澄清，近3年防疫預算都是由「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」支應，但特別預算將於今年底用盡，才會在考量疫苗、藥物等防疫物資下，編列845億防治經費，與本年度相比仍減少98億元。

近三年來，防疫經費主要來源為8,400億之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算(下簡稱特別預算)」，而特別預算將於本(111)年底用罄，相關防疫需求必須回歸編列一般公務預算來支應。

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指揮中心昨晚已發新聞稿說明，特別預算將於今年底用罄後，相關防疫需求必須回歸編列一般公務預算來支應。今年度衛生福利部用於COVID-19之防疫經費共943億元，包括疾病管制署的嚴重特殊傳染性肺炎防治預算187億元，及特別預算756億元。

莊人祥表示，明年歸編列一般公務預算項目包括抗病毒藥物、疫苗、倉儲管理及物流、以及確診個案之隔離治療費用等，因明年度疫情無法預測，藥物、疫苗及物資等各項防疫整備工作仍須做最完善的準備，故依法編列預算分支計畫及相關會計用途科目，而無論是特別預算或一般公務預算，均經過立院審議與監督，並無防疫預算暴增情事。

▲防疫預算說明。（圖／指揮中心提供）

▲特別預算使用項目。（圖／指揮中心提供）

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