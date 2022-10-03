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台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品　改標出貨給「家樂福、丟丟妹」

▲驚！台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

▲驚！台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給量販店及海鮮直播主賣給消費者。（圖／Ｌ男提供）

記者白珈陽、許權毅、游瓊華／台中報導

台中一名L男子爆料自己曾任職的食品工廠立崧食品張姓老闆涉嫌販賣過期商品，甚至爆料這些過期食品也出貨給家樂福、直播主丟丟妹等，L男還貼出照片、影片證明冷凍烏骨雞等商品過期。另外，L男不滿，自己在9月底兩度向衛生局食安處檢舉，但第二次檢舉完還沒看到衛生局人員前往稽查，放在冷凍庫、堆積成山的過期商品全被清空，連老闆都知道檢舉人是他，質疑食安處洩露其吹哨者身分，怒PO網爆料並Tag現任市長盧秀燕及綠營台中市參選人蔡其昌。

對此，台中市食品藥物安全處證實此案，但強調接獲民眾提供情資就火速立案處理，因涉及刑事，已將相關資料移請台中地檢署偵辦。至於L男覺得個資被曝光，食安處強調，一定保護檢舉人個資，絕無洩漏之情事。

32歲L男接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪表示，他在立崧食品任職約5年，公司主要販售烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品。L男指出，到職約1年後竟發現，張姓老闆會下令員工將已過期的食品標籤撕下，在紙箱外貼上新的未過期標籤來出貨，由於同事都是來討生活的，儘管知道這樣不對，為了生計卻也敢怒不敢言。

▲驚！台中食品大廠遭爆賣冷凍食品過期，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／Ｌ男提供）

▲L先生也出示手機畫面，顯示拍攝冷凍烏骨雞時是9月19日，而標籤上有效日期為2022年2月27日，是過期商品。（圖／Ｌ男提供）

L先生也出示手機畫面，顯示拍攝冷凍烏骨雞時是9月19日，而標籤上顯示的製造日期是在2020年8月28日，有效日期為2022年2月27日，是過期商品，且不僅烏骨雞，包括百頁豆腐、乳酪絲等也都過期，但百頁豆腐、乳酪絲已被換新日期，僅剩烏骨雞的標籤被他保存下來。但若沒被他揭發，這些過期產品將會被貼上新的生產及有效日期，繼續向消費者出售。

▲Ｌ男。（圖／記者白珈陽攝）

▲L男指出，隱忍多年，他受不了良心譴責，為了民眾的健康，也替自己做功德。（圖／記者白珈陽攝）

L男指出，隱忍多年，他受不了良心譴責，為了民眾的健康，也替自己做功德，決定跳出來將事實踢爆，在9月21日他先跑到食安處檢舉，之後一周公司都還在出貨過期產品，未見衛生所人員前來稽查，直至9月27日下午4時許，張姓老闆突然將所有過期產品庫存移出公司，不知去向！

▲驚！台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品，改標出貨給「家樂福、丟丟妹」。（圖／記者許權毅攝、投訴人提供）

▲記者前往立崧食品工廠已經拉下鐵門。（圖／記者許權毅攝）

L男認為，疑有衛生人員向老闆私下通報，是內神通外鬼，才讓老闆將貨品移走，連監視器畫面都疑被銷毀，不留一點證據。事後，老闆還傳LINE訊息給他「我當你是小弟」，還多次撥打電話，部分員工也知道他向食安處檢舉，讓他不得不懷疑，他的「吹哨者」身分被相關單位洩露。

遭點名的量販業者家樂福表示，總公司經查該廠商早在2019年就停止合作。另外直播主丟丟妹客服回應，問題已經轉交專人服務，截稿前尚未回應。另，《ETtoday新聞雲》前往立崧食品欲了解情況，但工廠鐵門已經拉下，工廠外停放幾輛冷凍貨車。隔壁工廠老闆透露，立崧進貨量大，常常看到貨車進出，聽聞消息相當震驚。

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